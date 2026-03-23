UPN organiza encuentro con líderes empresariales para evaluar retos económicos y de cara a elecciones 2026
Universidad Privada del Norte fomenta debate informado sobre gobernabilidad y economía, conectando academia y sector privado antes de las elecciones.
En el marco de las próximas elecciones generales 2026, el deber de todo ciudadano peruano es informarse, analizar y comprender los distintos escenarios que pueden influir en el rumbo del país.
Con un entorno político y económico en constante cambio, contar con información confiable es clave para tomar decisiones responsables tanto a nivel ciudadano como empresarial. Analizar estos factores permitirá anticipar escenarios y planificar estrategias efectivas durante un periodo de gobernabilidad.
Universidad Privada del Norte, conectando opiniones
La Universidad Privada del Norte, en colaboración con LLYC, organizó el desayuno electoral “Elecciones 2026: escenarios políticos y decisiones empresariales en un país en tensión”, un espacio de diálogo que reunió a líderes empresariales, académicos y especialistas.
El objetivo fue ofrecer un análisis profundo de la coyuntura política y su influencia en la gestión del sector privado desde una perspectiva práctica y rigurosa. El encuentro contó con la participación de distinguidos ponentes.
|Ponente
|Cargo
|Mensaje clave
|Daniel Titinger
|Director general de LLYC Perú.
|En entornos de incertidumbre, la información rigurosa es una ventaja competitiva.
|Augusto Cáceres Rosell
|Decano de la Facultad de Negocios UPN.
|El análisis económico permite anticipar escenarios y tomar mejores decisiones empresariales.
|Diego Macera
|Economista y director del BCRP.
|El empleo formal crece 6,4% interanual; el sector agro suma cerca de 100 mil trabajadores.
|Carlos Neuhaus
|Empresario.
|El rol del empresariado es generar confianza e involucrarse en el debate país.
El encuentro permitió identificar retos de gobernabilidad, implicancias para la agenda empresarial y elementos clave para planificar estrategias en un contexto político complejo.
UPN fortalece su conexión entre la academia y el sector privado
Con iniciativas como esta, la universidad promueve el análisis informado y debate basado en evidencia. Su objetivo es contribuir a la toma de decisiones con información clara, objetiva y sustentada, impulsando el desarrollo del país mediante educación de calidad y generación de conocimiento especializado.
Empresarios, economistas y académicos se reúnen en la Universidad Privada del Norte. Fuente: Difusión.
La Universidad Privada del Norte reafirma así su rol como puente entre la academia, el sector privado y la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país mediante la educación de calidad y la generación de conocimiento.
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