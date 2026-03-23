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Educación

UPN organiza encuentro con líderes empresariales para evaluar retos económicos y de cara a elecciones 2026

Universidad Privada del Norte fomenta debate informado sobre gobernabilidad y economía, conectando academia y sector privado antes de las elecciones.

Líderes empresariales y especialistas intercambian perspectivas sobre gobernabilidad y economía. Fuente: Difusión.
Líderes empresariales y especialistas intercambian perspectivas sobre gobernabilidad y economía. Fuente: Difusión.

En el marco de las próximas elecciones generales 2026, el deber de todo ciudadano peruano es informarse, analizar y comprender los distintos escenarios que pueden influir en el rumbo del país.

Con un entorno político y económico en constante cambio, contar con información confiable es clave para tomar decisiones responsables tanto a nivel ciudadano como empresarial. Analizar estos factores permitirá anticipar escenarios y planificar estrategias efectivas durante un periodo de gobernabilidad.

Universidad Privada del Norte, conectando opiniones

La Universidad Privada del Norte, en colaboración con LLYC, organizó el desayuno electoral “Elecciones 2026: escenarios políticos y decisiones empresariales en un país en tensión”, un espacio de diálogo que reunió a líderes empresariales, académicos y especialistas.

El objetivo fue ofrecer un análisis profundo de la coyuntura política y su influencia en la gestión del sector privado desde una perspectiva práctica y rigurosa. El encuentro contó con la participación de distinguidos ponentes.

PonenteCargoMensaje clave
Daniel TitingerDirector general de LLYC Perú.En entornos de incertidumbre, la información rigurosa es una ventaja competitiva.
Augusto Cáceres RosellDecano de la Facultad de Negocios UPN.El análisis económico permite anticipar escenarios y tomar mejores decisiones empresariales.
Diego MaceraEconomista y director del BCRP.El empleo formal crece 6,4% interanual; el sector agro suma cerca de 100 mil trabajadores.
Carlos NeuhausEmpresario.El rol del empresariado es generar confianza e involucrarse en el debate país.

El encuentro permitió identificar retos de gobernabilidad, implicancias para la agenda empresarial y elementos clave para planificar estrategias en un contexto político complejo.

UPN fortalece su conexión entre la academia y el sector privado

Con iniciativas como esta, la universidad promueve el análisis informado y debate basado en evidencia. Su objetivo es contribuir a la toma de decisiones con información clara, objetiva y sustentada, impulsando el desarrollo del país mediante educación de calidad y generación de conocimiento especializado.

upn-debate-presidencial-2026

Empresarios, economistas y académicos se reúnen en la Universidad Privada del Norte. Fuente: Difusión.

La Universidad Privada del Norte reafirma así su rol como puente entre la academia, el sector privado y la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país mediante la educación de calidad y la generación de conocimiento.

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