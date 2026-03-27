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Sobrevivientes del caso Epstein demandan al gobierno de Trump y a Google por exponer identidad de víctimas

El recurso legal indicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) priorizó una divulgación rápida por encima de la protección de la privacidad de las sobrevivientes.

Demanda asegura que el gobierno de Donald Trump no logró garantizar que la información privada fuera debidamente resguardada en los archivos Epstein.
Demanda asegura que el gobierno de Donald Trump no logró garantizar que la información privada fuera debidamente resguardada en los archivos Epstein. | Composición LR

Un grupo de sobrevivientes del caso Jeffrey Epstein presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y Google por exponer la "identidad de aproximadamente 100 víctimas" en los documentos divulgados por el gobierno de Donald Trump entre finales de 2025 y principios de 2026. La reciente acción judicial se interpuso ante el tribunal federal del Distrito Norte de California.

Hace más de un mes, los abogados de las afectadas enviaron una carta al DOJ para solicitar la retirada de millones de documentos que contenían datos sensibles de las personas perjudicadas y presentaban miles de errores en la censura. En respuesta, la entidad gubernamental indicó que eliminó todos los archivos que presentaban irregularidades. Asimismo, informó que continuará procesando nuevas solicitudes para identificar otros registros que requieran una mayor anonimización.

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Acusaciones contra Google en caso Epstein

La demanda sostuvo que "entidades en línea como Google" siguieron republicando material con información confidencial de las agraviadas, pese a que la administración Trump retiró los registros difundidos con inconsistencias. Además, el recurso legal aseveró que las plataformas digitales se negaron a atender "las peticiones de las víctimas para eliminar ese contenido".

"Las sobrevivientes se enfrentan ahora a un nuevo trauma: desconocidos las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein", señaló la demanda a la que accedió CNN.

En el documento se remarcó que Google podría desindexar contenido específico de los resultados de búsqueda y de las memorias caché. Sin embargo, se indicó que la empresa se negó a utilizar dichas herramientas. Por ello, se afirmó que la compañía tecnológica demostró una conducta "imprudente" y un "desprecio flagrante por el bienestar de las sobrevivientes".

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Nuevos cuestionamientos contra el gobierno de Trump

Tras la promulgación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein en 2025, el DOJ tenía la misión de divulgar los registros vinculados al pedófilo y resguardar la identidad de las víctimas. No obstante, la demanda alegó que el gobierno de Trump no logró garantizar que la información privada fuera debidamente resguardada.

"Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, tomó una decisión política deliberada de priorizar una divulgación rápida y de gran volumen por encima de la protección de la privacidad de las sobrevivientes de Epstein", concluyó el recurso legal.

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