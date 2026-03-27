El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni tras el escándalo. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni tras el escándalo. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Con oficio judicial autorizado por el magistrado Ariel Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpió en el edificio de la TV Pública de Argentina para decomisar contratos que la productora del periodista Marcelo Grandío mantiene con la emisora estatal. El reciente allanamiento se enmarca en la investigación contra el primer ministro Manuel Adorni por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Las sospechas surgieron tras un viaje privado a Punta del Este que el jefe de Gabinete de Javier Milei compartió con Grandío durante febrero. Se trató de un traslado ida y vuelta que costó alrededor de 10.000 dólares. Ahora la Justicia intenta determinar quién asumió el pago, ya que ese monto no se ajusta a los ingresos de Adorni, quien percibe un salario cercano a los tres millones de pesos, poco más de 2.000 dólares mensuales.

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El reciente escándalo generó una crisis en el gobierno argentino. Un sondeo realizado por la consultora Innova Opinión Pública arrojó que 7 de cada 10 consultados argentinos consideran que Adorni "es corrupto".

Desmienten al premier de Milei

La Fiscalía también se encuentra investigando si ese vuelo constituyó una dádiva encubierta: un pago de Grandío a cambio de mantener contratos millonarios con el Estado. Por ello, la Justicia solicitó los registros de ingresos y egresos del periodista, así como la justificación de eventuales inasistencias, para verificar si el vínculo con la TV Pública se ajustaba a las normativas vigentes o si, por el contrario, existía una estructura de beneficios irregulares.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete de Milei aseguró que se hizo cargo de sus gastos, pero el testimonio del piloto Agustín Issin Hansen contradice esa versión. El aviador confirmó ante los tribunales federales de Comodoro Py que Marcelo Grandío pagó los pasajes de ida y vuelta.

"Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos en cuestión. (…) Fueron muchas preguntas", dijo Issin, quien declaró en calidad de bróker. Hasta el momento, no hay imputaciones confirmadas, aunque la investigación sigue en etapa preliminar.

El estudio de Innova también señaló que el 59% valora negativamente la gestión del gobierno nacional, mientras que solo el 41% muestra aprobación. En ese marco, la encuesta expuso otro dato sensible para el Ejecutivo en medio del escándalo: el 58% de la población quiere un cambio en la conducción del país.

Dudas sobre patrimonio Adorni

Además del viaje a Punta del Este, surgieron versiones sobre la compra de un departamento en la calle Miró por parte del jefe de Gabinete de Javier Milei, en sociedad con su esposa, Bettina Julieta Angeletti. La propiedad, al igual que la casona del country Indio Cuá, no figuraría en la declaración jurada presentada a mediados de 2025. Según el diario La Nación, el inmueble se ubicaría en Miró al 500, cerca de Pedro Goyena, en el barrio de Caballito.

Esta información reforzaría la hipótesis de que Adorni no residiría en el departamento de la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, que hasta hace poco señalaba como su vivienda.

Además, evitó pronunciarse sobre la presunta adquisición de otra propiedad en un country de Exaltación de la Cruz que, de acuerdo con Clarín, figuraría a nombre de Angeletti y tendría un gasto cercano a los 700 mil pesos mensuales.

"No tengo nada que esconder. Hago lo que quiero con mi dinero. (…) Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", declaró el premier el 25 de marzo. En ese escenario, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ratificó el respaldo a Adorni. "Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política, sé quién sos y de tu integridad", expresó en redes sociales.