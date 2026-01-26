Argentina, Colombia, Chile y Perú a la espera de precios oficiales para los conciertos de BTS. Foto: composición LR/difusión

La gira mundial de BTS para 2026 mantiene en vilo a miles de fans en Sudamérica, donde aún no se anuncian oficialmente los precios de entradas en Ticketmaster, la preventa ni los estadios confirmados en todos los países. Sin embargo, tomando como referencia la estructura de boletos utilizada en México —donde las fechas ya están agotadas— ya circulan estimaciones de cuánto podrían costar los tickets en Argentina, Colombia, Chile y Perú a través de Ticketmaster.

Posibles precios de entradas en Ticketmaster para los conciertos de BTS en países de Sudamérica

Estos montos son aproximaciones basadas en la conversión desde los precios aplicados en México, por lo que podrían variar cuando Ticketmaster publique los valores oficiales. Aun así, ya sirven como referencia clave para los seguidores del grupo de k-pop, que esperan con expectativa el anuncio definitivo para asegurar su entrada al tour BTS 2026 en Sudamérica.

Precios de las entradas de BTS en México. Foto: difusión

Argentina

En Argentina, BTS tendría conciertos programados el 23 y 24 de octubre de 2026, y el estadio que suena con más fuerza es el Monumental de River Plate, uno de los recintos más grandes del país. Los precios estimados en pesos argentinos (ARS) serían:

Naranja C: $146,600 ARS

PDC: $235,600 ARS

Secciones 101-108: $371,200 ARS

Naranja B: $410,600 ARS

Naranja A: $664,800 ARS

Verde: $704,000 ARS

Platino B: $742,500 ARS

Platino A: $1,106,900 ARS

VIP: $1,467,700 ARS

Colombia

En Colombia, el grupo se presentaría el 2 y 3 de octubre de 2026. Los valores aproximados en pesos colombianos (COP) son:

Naranja C: $371,070 COP

PDC: $596,400 COP

Secciones 101-108: $939,960 COP

Naranja B: $1,039,080 COP

Naranja A: $1,682,100 COP

Verde: $1,781,220 COP

Platino B: $1,880,130 COP

Platino A: $2,799,300 COP

VIP: 3,724,600 COP

Chile

En Chile, BTS regresaría con shows el 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago. Los precios estimados en pesos chilenos (CLP) serían:

Naranja C: 88,115 CLP

PDC: 141,614 CLP

Secciones 101-108: 223,143 CLP

Naranja B: 246,636 CLP

Naranja A: 399,508 CLP

Verde: 422,972 CLP

Platino B: 446,108 CLP

Platino A: 664,706 CLP

VIP: 886,300 CLP

Perú

Las fechas previstas serían el 9 y 10 de octubre de 2026. Los precios referenciales en soles peruanos (PEN) serían: