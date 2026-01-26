Entradas para BTS en Argentina, Colombia, Chile y Perú: estos serían los precios en Ticketmaster para los conciertos del grupo k-pop
Conoce cuánto costarían las entradas y disfrutar de los conciertos de BTS en Argentina, Colombia, Chile y Perú, de acuerdo con las conversiones de precios ya establecidos en México.
- Entradas para BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas oficilaes de los conciertos de la banda en Lima
- K-dramas que se estrenan en enero 2026: fechas, títulos y lista completa
La gira mundial de BTS para 2026 mantiene en vilo a miles de fans en Sudamérica, donde aún no se anuncian oficialmente los precios de entradas en Ticketmaster, la preventa ni los estadios confirmados en todos los países. Sin embargo, tomando como referencia la estructura de boletos utilizada en México —donde las fechas ya están agotadas— ya circulan estimaciones de cuánto podrían costar los tickets en Argentina, Colombia, Chile y Perú a través de Ticketmaster.
PUEDES VER: BTS conquista el mundo: el ARIRANG World Tour logra sold out absoluto en 44 conciertos de Asia, Europa y América
Posibles precios de entradas en Ticketmaster para los conciertos de BTS en países de Sudamérica
Estos montos son aproximaciones basadas en la conversión desde los precios aplicados en México, por lo que podrían variar cuando Ticketmaster publique los valores oficiales. Aun así, ya sirven como referencia clave para los seguidores del grupo de k-pop, que esperan con expectativa el anuncio definitivo para asegurar su entrada al tour BTS 2026 en Sudamérica.
Precios de las entradas de BTS en México. Foto: difusión
Argentina
En Argentina, BTS tendría conciertos programados el 23 y 24 de octubre de 2026, y el estadio que suena con más fuerza es el Monumental de River Plate, uno de los recintos más grandes del país. Los precios estimados en pesos argentinos (ARS) serían:
- Naranja C: $146,600 ARS
- PDC: $235,600 ARS
- Secciones 101-108: $371,200 ARS
- Naranja B: $410,600 ARS
- Naranja A: $664,800 ARS
- Verde: $704,000 ARS
- Platino B: $742,500 ARS
- Platino A: $1,106,900 ARS
- VIP: $1,467,700 ARS
PUEDES VER: Así sería la preventa de BTS en Perú 2026: fan grabó cómo compró entradas con la ARMY Membership y esto podría pasar en el país
Colombia
En Colombia, el grupo se presentaría el 2 y 3 de octubre de 2026. Los valores aproximados en pesos colombianos (COP) son:
- Naranja C: $371,070 COP
- PDC: $596,400 COP
- Secciones 101-108: $939,960 COP
- Naranja B: $1,039,080 COP
- Naranja A: $1,682,100 COP
- Verde: $1,781,220 COP
- Platino B: $1,880,130 COP
- Platino A: $2,799,300 COP
- VIP: 3,724,600 COP
Chile
En Chile, BTS regresaría con shows el 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago. Los precios estimados en pesos chilenos (CLP) serían:
- Naranja C: 88,115 CLP
- PDC: 141,614 CLP
- Secciones 101-108: 223,143 CLP
- Naranja B: 246,636 CLP
- Naranja A: 399,508 CLP
- Verde: 422,972 CLP
- Platino B: 446,108 CLP
- Platino A: 664,706 CLP
- VIP: 886,300 CLP
Perú
Las fechas previstas serían el 9 y 10 de octubre de 2026. Los precios referenciales en soles peruanos (PEN) serían:
- Platino A: S/2,557
- Platino B: S/1,717
- Verde: S/1,627
- Naranja A: S/1,537
- Naranja B: S/949
- Secciones 101-108: S/858
- PDC: S/545
- Naranja C: S/339
- VIP: S/3,411