Cultura Asiática

Entradas para BTS en Argentina, Colombia, Chile y Perú: estos serían los precios en Ticketmaster para los conciertos del grupo k-pop

Conoce cuánto costarían las entradas y disfrutar de los conciertos de BTS en Argentina, Colombia, Chile y Perú, de acuerdo con las conversiones de precios ya establecidos en México.

Argentina, Colombia, Chile y Perú a la espera de precios oficiales para los conciertos de BTS. Foto: composición LR/difusión
Argentina, Colombia, Chile y Perú a la espera de precios oficiales para los conciertos de BTS. Foto: composición LR/difusión

La gira mundial de BTS para 2026 mantiene en vilo a miles de fans en Sudamérica, donde aún no se anuncian oficialmente los precios de entradas en Ticketmaster, la preventa ni los estadios confirmados en todos los países. Sin embargo, tomando como referencia la estructura de boletos utilizada en México —donde las fechas ya están agotadas— ya circulan estimaciones de cuánto podrían costar los tickets en Argentina, Colombia, Chile y Perú a través de Ticketmaster.

PUEDES VER: BTS conquista el mundo: el ARIRANG World Tour logra sold out absoluto en 44 conciertos de Asia, Europa y América

lr.pe

Posibles precios de entradas en Ticketmaster para los conciertos de BTS en países de Sudamérica

Estos montos son aproximaciones basadas en la conversión desde los precios aplicados en México, por lo que podrían variar cuando Ticketmaster publique los valores oficiales. Aun así, ya sirven como referencia clave para los seguidores del grupo de k-pop, que esperan con expectativa el anuncio definitivo para asegurar su entrada al tour BTS 2026 en Sudamérica.

Precios de las entradas de BTS en México. Foto: difusión

Precios de las entradas de BTS en México. Foto: difusión

Argentina

En Argentina, BTS tendría conciertos programados el 23 y 24 de octubre de 2026, y el estadio que suena con más fuerza es el Monumental de River Plate, uno de los recintos más grandes del país. Los precios estimados en pesos argentinos (ARS) serían:

  • Naranja C: $146,600 ARS
  • PDC: $235,600 ARS
  • Secciones 101-108: $371,200 ARS
  • Naranja B: $410,600 ARS
  • Naranja A: $664,800 ARS
  • Verde: $704,000 ARS
  • Platino B: $742,500 ARS
  • Platino A: $1,106,900 ARS
  • VIP: $1,467,700 ARS

PUEDES VER: Así sería la preventa de BTS en Perú 2026: fan grabó cómo compró entradas con la ARMY Membership y esto podría pasar en el país

lr.pe

Colombia

En Colombia, el grupo se presentaría el 2 y 3 de octubre de 2026. Los valores aproximados en pesos colombianos (COP) son:

  • Naranja C: $371,070 COP
  • PDC: $596,400 COP
  • Secciones 101-108: $939,960 COP
  • Naranja B: $1,039,080 COP
  • Naranja A: $1,682,100 COP
  • Verde: $1,781,220 COP
  • Platino B: $1,880,130 COP
  • Platino A: $2,799,300 COP
  • VIP: 3,724,600 COP

Chile

En Chile, BTS regresaría con shows el 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago. Los precios estimados en pesos chilenos (CLP) serían:

  • Naranja C: 88,115 CLP
  • PDC: 141,614 CLP
  • Secciones 101-108: 223,143 CLP
  • Naranja B: 246,636 CLP
  • Naranja A: 399,508 CLP
  • Verde: 422,972 CLP
  • Platino B: 446,108 CLP
  • Platino A: 664,706 CLP
  • VIP: 886,300 CLP

Perú

Las fechas previstas serían el 9 y 10 de octubre de 2026. Los precios referenciales en soles peruanos (PEN) serían:

  • Platino A: S/2,557
  • Platino B: S/1,717
  • Verde: S/1,627
  • Naranja A: S/1,537
  • Naranja B: S/949
  • Secciones 101-108: S/858
  • PDC: S/545
  • Naranja C: S/339
  • VIP: S/3,411
Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave del concierto en Lima

Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave del concierto en Lima

BTS en Lima 2026: estos serían los precios de las entradas, desde S/300 hasta más de S/2,000

BTS en Lima 2026: estos serían los precios de las entradas, desde S/300 hasta más de S/2,000

BTS conquista el mundo: el ARIRANG World Tour logra sold out absoluto en 44 conciertos de Asia, Europa y América

BTS conquista el mundo: el ARIRANG World Tour logra sold out absoluto en 44 conciertos de Asia, Europa y América

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

BTS en Lima 2026: estos serían los precios de las entradas, desde S/300 hasta más de S/2,000

BTS en Lima 2026: estos serían los precios de las entradas, desde S/300 hasta más de S/2,000

Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave del concierto en Lima

Entradas para BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave del concierto en Lima

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pide al primer ministro surcoreano que BTS ofrezca más shows en su país durante su gira 2026

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pide al primer ministro surcoreano que BTS ofrezca más shows en su país durante su gira 2026

