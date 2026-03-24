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'Negro Willy', narcoterrorista de Ecuador, afirma que él y alias 'Fito' respaldaron la candidatura presidencial de Noboa

Alcívar también aseguró que tras la victoria electoral, Noboa cambió su postura, lo que provocó la fuga de ‘Fito’ y represalias militares contra organizaciones criminales.

Dentro de las declaraciones, dejó en claro que no tuvo participación de ningún tipo en el ataque contra TC Televisión. Foto: Composición LR.
Dentro de las declaraciones, dejó en claro que no tuvo participación de ningún tipo en el ataque contra TC Televisión. Foto: Composición LR.

William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', afirmó durante una entrevista con El Mundo que junto a alias 'Fito' respaldaron la candidatura presidencial de Daniel Noboa. “Nosotros, que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente lo votara. Solo con pasar la voz de que ‘Los Tiguerones’ estábamos con el candidato, todo el mundo le votó”, señaló.

Además del apoyo popular, el narcoterrorista declaró que ambos financiaron la campaña, pero que tras ganarla el mandatario los desconoció, lo que obligó a José Adolfo Macías Villamar a fugarse. Según Alcívar, esta escapatoria causó que el presidente comience a “golpear a todas las organizaciones con el ejército”.

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Cabe recordar que el tábano conocido como 'Emperador' fue detenido en España en un operativo ejecutado por la Guardia Civil y la Policía ecuatoriana en una urbanización de Tarragona el pasado 23 de octubre del 2024. No obstante, su liberación se dio el 26 de enero del 2026 ante la ausencia de información para su extradición.

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Niega implicancia en atentados en Ecuador

Dentro de las declaraciones, dejó en claro que no tuvo participación de ningún tipo en el ataque contra TC Televisión de Guayaquil, lugar en el que 13 encapuchados armados tomaron el estudio el 9 de enero del 2024. De acuerdo con sus palabras, “el gobierno es el que arma esa escena” en la que él era el culpable.

“Cuando eso sucede, estoy ya en otro continente, en un país europeo, en España. Todos los que estaban en la televisión fueron detenidos y faltaba yo. Se les cayó toda la escena, por eso luego cambian el escenario. La versión pasa a ser que les llamaba y daba órdenes. Pero no tuve nada que ver con ese asalto”, añadió.

Este hecho cambió la política de seguridad en Quito. El mandatario declaró la existencia de “un conflicto armado interno”, esto luego que un día antes decretara un estado de excepción “por la grave crisis carcelaria”.

Responsabiliza al Gobierno por su vida

“El que ha provocado todo esto es Daniel Noboa. Él y toda su cúpula, mal asesorados. Por eso quiero que quede constancia de que mi vida, la de mis hermanos y la de mi padre, que está preso en mi país, corren peligro”, aseguró alias 'Negro Willy', dejando una advertencia con respecto a su estado y el de sus familiares.

“Después de esto van a golpear. Y si yo estuviera todavía en la guerra, diría ‘No les tengo miedo’. Pero ya no estoy en nada. Desde hace mucho tiempo”, complementó.

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