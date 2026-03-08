HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Mundo

Papa León XIV pide erradicar la violencia contra las mujeres: "Siguen siendo discriminadas"

El obispo de Roma mencionó que se deben impulsar "proyectos específicos para prevenir la violencia machista".

El papa León XIV instó a las instituciones a proteger el concepto del "genio de las mujeres".
Después de la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, el papa León XIV habló sobre las desigualdades que aún persisten contra el género femenino en la sociedad actual. Las reflexiones coincidieron con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La postura del pontífice fue abordada en una carta publicada en la revista italiana Piazza San Pietro. En ese texto calificó la violencia machista como "un problema que genera gran sufrimiento".

"Nunca se debe subestimar un acto violento y no debemos tener miedo de denunciarlo, incluido ese clima que lo justifica o que atenúa o niega las responsabilidades", dijo el obispo de Roma.

Condena a agresiones machistas

A través de la red social X, el líder de la Iglesia católica aseveró que "muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia".

"Renovemos el compromiso para el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas", escribió en la mencionada plataforma.

En ese sentido, urgió a detener toda forma de violencia contra las mujeres. También argumentó que ellas representan un "signo de contradicción" en una sociedad que calificó de confusa e incierta. "Quizás esta sea también la razón por la que muchas son atacadas y asesinadas", expresó.

Educación para la paz

El papa León XIV instó a las instituciones a proteger el concepto del "genio de las mujeres", término utilizado por San Juan Pablo II. "La Iglesia, junto con las familias, las escuelas, las parroquias y los movimientos (…) puede impulsar proyectos específicos para prevenir y detener la violencia machista", remarcó.

Seguidamente, mencionó que se debe "educar a los jóvenes y abrir nuestros corazones a la idea de que cada persona es un ser humano que merece respeto". Para el pontífice, las mujeres "son protagonistas y creadoras de una cultura del cuidado y de la fraternidad indispensable para dar futuro y dignidad a toda la humanidad".

