El papa León XIV se reunió con periodista que destapó las atrocidades del Opus Dei

Lunes 16 de marzo de 2026, el papa León XIV con el reportero Gareth Gore, a quien le preguntó sobre su investigación al Opus Dei. Foto: La República

Lunes 16 de marzo de 2026, el papa León XIV con el reportero Gareth Gore, a quien le preguntó sobre su investigación al Opus Dei. Foto: La República

Al enterarse de la publicación del libro en el que Gareth Gore desentraña la arquitectura financiera subterránea y un patrón de ocultamiento de abusos físicos y sexuales, el Opus Dei lanzó un comunicado para desacreditar el trabajo del periodista de investigación británico: “(Es un compendio de) mentiras de las que se sirve para verter acusaciones falsas”, señaló.

Los cuestionamientos del Opus Dei a la publicación de Gore produjeron el efecto de desatar un mayor interés por el título que expone un entramado de conspiración, mentiras y miseria de la poderosa organización religiosa ultraconservadora. Tal fue el impacto del libro que hasta el papa León XIV llamó a Gore para sostener una reunión en el Vaticano, extremadamente interesado en la investigación que ha sacudido los cimientos de la prelatura que fundó el ahora santo español Josemaría Escrivá, en 1928.

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Gore compartió la entrevista que sostuvo con el Sumo Pontífice el lunes 16 de marzo en la que personalmente le informó de los demoledores hallazgos sobre las retorcidas prácticas del Opus Dei en diferentes partes del mundo: “Hablé extensamente sobre lo que antiguos miembros me habían contado respecto al funcionamiento del Opus Dei: cómo el grupo abusa de la legitimidad que le otorga la Iglesia Católica para atraer a víctimas inocentes. Detallé las acusaciones sobre cómo el grupo se dirige activamente a niños pequeños, cómo los manipula para que se comprometan de por vida a servir a sus intereses desde la tierna edad de diez u once años, sin consultar a sus padres. Compartí testimonios y documentos que respaldan todo esto y me ofrecí a poner en contacto al Vaticano con personas que han sufrido dicha manipulación y dispuestas a testificar sobre estas acusaciones”.

En efecto, el trabajo de Gareth Gore destaca porque recoge declaraciones de primera mano de exintegrantes de la organización católica y de muchas de sus víctimas, y porque presenta una serie de documentos internos que sustentan las revelaciones.

Víctimas. Parte de las 43 “Servidoras de Dios” que acusaron de trata al Opus Dei en Argentina. Foto: La República

El contacto peruano

Gore señala que fue el periodista Pedro Salinas -a quien conoce por sus investigaciones que destaparon las acciones criminales del Sodalicio-, el que lo contactó para decirle que León XIV estaba interesado sobre sus pesquisas que aparecen en el libro sobre el Opus Dei y deseaba conversar con él en Roma. La reunión se produjo en la biblioteca privada del Palacio Apostólico.

El periodista británico prefirió no mencionar sobre qué temas le preguntó León XIV, “pero sí quiero dejar constancia de lo que yo dije en la reunión y de la información que yo le proporcioné”, precisó: “Al dejar constancia de la información que compartí con el Papa en la reunión, nadie podrá decir: bueno, no lo sabíamos”.

Desde la primera página hasta la última, el libro de Gareth Gore se lee como un verdadero thriller, porque todos los episodios relatados, pese al transcurso de los años, y a las diferentes personas, responden a un guion conspirativo que explica por qué la organización también conocida como “La Obra”, sigue vigente y está por cumplir un siglo.

El libro. El papa León XIV llamó a Gareth Gore por su investigación al Opus Dei. Foto: Difusión

Purpurado delatado

“Hablé (con León XIV) de cómo el Opus Dei abusa de la fe de sus miembros para obtener dinero, favores y obediencia. Argumenté que el grupo debería considerarse una secta abusiva sin ningún respeto por sus víctimas ni por la Iglesia en general”, escribió Gore sobre la entrevista con el Sumo Pontífice.

Entre 2022 y 2023, el papa Francisco dispuso la aplicación de una serie de reformas y recorte de privilegios del Opus Dei, como la supresión de la autonomía de la que gozaba, reportar obligatoriamente sobre sus finanzas y rendir cuenta de sus actividades. Francisco de esta manera acogía las graves denuncias que alcanzaban a “La Obra”.

Luego, en enero de 2025, cuatro meses antes de perder la vida, el papa Francisco disolvió la organización ultraconservadora Sodalicio, luego que investigadores papales corroboraron las acusaciones de abusos sexuales y físicos, encubrimiento, represalias y falsedades. El entonces obispo Robert Francis Prevost -quien en 2023 había sido nombrado por el papa Francisco como prefecto del Dicasterio para los Obispos- tuvo participación en el caso. Esto explica por qué el ahora papa León XIV convocó a Gareth Gore, probablemente para continuar con la fiscalización del Opus Dei que dejó pendiente el papa Francisco.

En esa línea, en enero de este año, León XIV protagonizó un episodio con el Opus Dei cuando sancionó con el exilio a uno de los dos únicos cardenales con que cuenta la organización, José Luis Cipriani, por una acusación por abuso sexual. Por supuesto, Cipriani lo negó todo, y el Opus Dei, lo defendió. En su cuenta de “X”, Gore comentó el incidente: “Cuando una víctima de abuso sexual se acercó al Opus Dei para denunciar a uno de sus cardenales en 2018 (Cipriani), la organización se negó incluso a hablar con él. Poco después, comenzó a recibir amenazas y le dijeron que, si lo hacía público, lo denunciarían y su identidad se filtraría a la prensa”.

Y agregó: “El Opus Dei tiene una larga historia de ignorar a las víctimas y de usar su extensa red global y su vasta riqueza para encubrir graves abusos”, reflexionó: “Escribo sobre esto en mi libro Opus, que detalla sus conexiones con dinero oscuro, tráfico de personas y grupos de extrema derecha”.

A “La Obra” no le importa las víctimas.

“El Opus Dei sabía de estas acusaciones de abuso contra Cipriani durante 35 años y no hizo nada”, destacó Gore.

Cuando la jerarquía de la organización religiosa se enteró que la novela El Código Da Vinci (2003), de Dan Brown, se inspiraba en la oscura historia del Opus Dei, y pretendió torpedear la película basada en el mismo libro, que dirigió y estrenó Ron Howard en 2006, gastó inútilmente millones en un boicot a escala mundial. La verdadera historia de “La Obra” contada por Gareth Gore es mucho más terrorífica que la relatada por el cine y la literatura.

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