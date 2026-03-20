El país de Sudamérica que autorizó a Estados Unidos a desplegar militares y buques

Paraguay y Estados Unidos firmaron el Status of Forces Agreement en Washington. | Composición LR

Paraguay y Estados Unidos firmaron el Status of Forces Agreement en Washington. | Composición LR

Un país de Sudamérica promulgó recientemente el Status of Forces Agreement (SOFA) con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas transnacionales.

Con la firma de este acuerdo, se autoriza la entrada temporal de fuerzas militares, buques y aeronaves estadounidenses. Ambas naciones ahora podrán colaborar en entrenamientos, asistencia técnica y ejercicios conjuntos.

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¿Qué país de Sudamérica firmó el SOFA con Estados Unidos?

En diciembre de 2025, el gobierno de Santiago Peña y la administración de Donald Trump firmaron el SOFA. Posteriormente, a inicios de marzo de 2026, el Congreso de Paraguay aprobó el tratado con 53 votos a favor y 8 en contra.

Este pacto otorga a los funcionarios del Departamento de Defensa y a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos privilegios e inmunidades iguales que los diplomáticos, según la Convención de Viena de 1961.

Esto significa que podrán portar armas, vestir uniformes y quedar exentos de impuestos locales. Además, tendrán la opción de ingresar y permanecer en Asunción con documentación estadounidense.

También estarán autorizados a introducir equipos tecnológicos sin necesidad de pasar por inspecciones exhaustivas y operar sistemas de telecomunicaciones propios, sin incurrir en costos por el uso del espectro radioeléctrico.

Paraguay usará navíos de Estados Unidos

Asimismo, el SOFA autoriza el ingreso de aeronaves, buques y vehículos de Estados Unidos. Estas unidades podrán moverse libremente por el territorio paraguayo para participar en ejercicios militares, entrenamientos y actividades de asistencia humanitaria. Sin embargo, el acuerdo no permite la instalación de bases permanentes ni la transferencia de recursos físicos del país.

Por todo ello, la administración Trump calificó el SOFA como un "acuerdo histórico" y un "estándar de oro" en materia de cooperación militar.

Especialistas como Gregory Ross, de la consultora McLarty Associates, y Juan Battaleme, profesor de Seguridad Internacional y exsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Argentina, señalaron a la BBC que el pacto forma parte de una tendencia sin precedentes de acercamiento bilateral, que, según ellos, ha sido impulsada por las crecientes amenazas de actores externos y organizaciones criminales transnacionales en la región.