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Mundo

EE. UU. e Israel destruyen 16 buques iraníes en el Golfo y desatan nueva escalada en Medio Oriente

El avance del conflicto impacta en el mercado energético e impulsa el precio del petróleo a US$110 por barril y agrava la presión sobre la economía mundial.

Israel no detiene su ofensiva bélica contra Irán mientras celebra el Año Nuevo persa.
Israel no detiene su ofensiva bélica contra Irán mientras celebra el Año Nuevo persa. | Foto: AFP

Estados Unidos e Israel lanzaron este viernes 20 de marzo un ataque contra 16 buques de carga iraníes en puertos del Golfo, en una nueva ofensiva que elevó la tensión regional en pleno recrudecimiento del conflicto.

Medios locales reportaron que las embarcaciones quedaron calcinadas tras los bombardeos, mientras un funcionario de la provincia sureña de Hormozgán, citado por la agencia Tasnim, aseguró que los navíos fueron consumidos por el fuego después de la acción “americano-sionista”.

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Se intensifica la ofensiva

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que comenzaron a atacar objetivos iraníes en la zona de Nur, al este de Teherán, ampliando así el radio de sus operaciones sobre territorio persa.

En paralelo, el portal independiente Asriran reportó varias explosiones en la capital y actividad de los sistemas de defensa antiaérea, en una señal de que la confrontación ha entrado en una fase de mayor alcance y visibilidad.

A la incursión se sumó el embate dirigido al puerto de Bandar Lengeh, en la provincia de Hormozgán, donde autoridades locales denunciaron el incendio de barcos civiles y comerciales.

La respuesta no se hizo esperar: medios estatales señalaron que la República Islámica disparó misiles hacia el sur y el centro de Israel, activando las sirenas de alerta en distintas zonas durante la madrugada del viernes.

La reciente arremetida coincide con las celebraciones de Nowruz, el Año Nuevo persa, una fecha tradicionalmente asociada a la reunión familiar y la renovación, pero que este año quedó atravesada por el conflicto.

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lr.pe

El petróleo se dispara

La escalada bélica volvió a sacudir a los mercados energéticos internacionales. Aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que detendría las agresiones dirigidas a instalaciones energéticas persas tras las presiones de Donald Trump, el alivio duró poco y el precio del crudo retomó su tendencia alcista.

El barril de Brent, una referencia mundial, subió hasta los 110,2 dólares, mientras el WTI estadounidense avanzó a US$95,9, en un contexto de creciente nerviosismo por los daños en infraestructura clave y por el cierre casi total del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio global de hidrocarburos.

El repunte de las cotizaciones se produce después del asalto israelí al yacimiento gasífero de South Pars, una de las más grandes reservas del mundo, y de la posterior represalia contra Ras Laffan, en Catar, considerada la principal planta de gas natural licuado del planeta.

La volatilidad ya golpea el bolsillo de los consumidores: en Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina subió a 3,91 dólares por galón, su nivel más alto desde octubre de 2022. A ello se suma la advertencia de Goldman Sachs, que prevé valores del petróleo por encima de los US$100 hasta 2027 si la crisis en Medio Oriente persiste.

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