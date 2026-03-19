Según el republicano, la respuesta no se habría dado, ya que le pidió a Benjamín Netanyahu no golpear estas infraestructuras. Foto: AFP.

Según el republicano, la respuesta no se habría dado, ya que le pidió a Benjamín Netanyahu no golpear estas infraestructuras. Foto: AFP.

Tres funcionarios de Israel revelaron que el ataque a un campo de gas iraní fue previamente coordinado con Estados Unidos, aunque admitieron que esta acción es poco probable que se repita. La afirmación desmiente el pronunciamiento de Donald Trump mediante redes sociales, donde indicó que “no sabía nada” y que otra escalada por parte de Jerusalén solo se daría si la República Islámica apuntara contra Qatar nuevamente.

Sin embargo, esta última condición ya se dio: luego de que el yacimiento South Pars-North Dome se convirtiera en un blanco, Teherán realizó acciones a la mayor planta de gas natural licuado qatarí y en otras de Medio Oriente. Según el republicano, la respuesta no se habría dado, ya que le pidió a Benjamín Netanyahu no golpear estas infraestructuras.

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Además, las fuentes, citadas por Reuters y que hablaron en estado de anonimato, no expresaron sorpresa por el accionar de Washington; incluso recordaron una dinámica similar que se dio en un asalto a depósitos de combustibles iraníes. En aquel momento, Pete Hegseth, jefe del Pentágono, desentendió que sus fuerzas tuvieran alguna implicancia.

Desarrollo del cruce

Entre los objetivos alcanzados en la represalia iraní figura una refinería saudita ubicada a orillas del mar Rojo, con capacidad para procesar más de 400.000 barriles de crudo diarios. A ello se suman dos refinerías de la empresa estatal de Kuwait, cuyo volumen combinado asciende a 800.000 barriles, lo que refuerza la preocupación por el suministro global de petróleo.

La reacción política no tardó en llegar. Arabia Saudita advirtió que “se reserva el derecho” de responder militarmente a Irán, mientras que Qatar sostuvo que los ataques contra su infraestructura constituyen una “prueba clara” de que la República Islámica no solo apunta a intereses de Estados Unidos.

Peligro para el combustible

El aumento del conflicto en Oriente Medio elevó la tensión en los mercados globales y encendió las alertas por un posible involucramiento directo de países del Golfo Pérsico, lo que presiona aún más los precios de la energía y alimenta el temor a un nuevo shock inflacionario.

En ese escenario, el crudo registró fuertes alzas durante la jornada. Según AFP, el barril de Brent del mar del Norte llegó a cotizarse en 114,64 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superó momentáneamente la barrera de los US$100, reflejando la incertidumbre sobre la provisión global.

El impacto también se trasladó al gas natural en Europa. El contrato a futuro del TTF neerlandés —principal referencia en la región— subía 13,42% hasta los 62 euros por megavatio hora, impulsado por el temor a interrupciones en el abastecimiento energético.

En paralelo, las bolsas del viejo continente cerraron en terreno negativo. París cayó 2,03%, Fráncfort 2,82%, Londres 2,35%, Milán 2,32% y Madrid 2,27%, en una jornada marcada por la volatilidad y la cautela de los inversionistas.

Continúa el conflicto

Cabe indicar que, a casi tres semanas del inicio, el enfrentamiento deja más de 2.200 muertos, de acuerdo a autoridades locales, con la mayor parte de víctimas en Irán y Líbano, este último convertido en un segundo frente de combate entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

En territorio libanés, los funcionarios reportaron más de 1.000 fallecidos desde el 2 de marzo, durante bombardeos y enfrentamientos que se han intensificado en los últimos días, agravando la crisis humanitaria en la zona.

La violencia también alcanzó a Cisjordania, donde la población carece de refugios antiaéreos. En Palestina, cuatro mujeres murieron tras la caída de restos de un misil de Teherán, en un hecho que evidencia la vulnerabilidad de los civiles frente al agravamiento de la contienda.