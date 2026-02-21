Venezuela libera a 379 reos políticos tras firma de ley de amnistía por Delcy Rodríguez

El gobierno de Venezuela anunció que liberará a 379 presos políticos luego de que la presidenta Delcy Rodríguez firmara la ley de amnistía, cuyo objetivo es buscar la excarcelación de personas por delitos cometidos por motivos políticos entre 1999 y 2026.

La noticia fue confirmada por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y sigue su aplicación, impulsada por la presidencia interina tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Vladimir Padrino, ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, dijo a través de un comunicado que la ley "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, siendo un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación".

Exclusión de acusados

Una publicación de la Organización de Naciones Unidas recomendó que la ley de amnistía firmada por Delcy Rodríguez debe excluir expresamente a los acusados de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Los relatores señalaron que, aunque la norma puede ser crucial para las víctimas, sus familias y la sociedad venezolana en general, también debe ofrecer facilidades para ciertos grupos, especialmente los exiliados, a quienes no se debería exigir que regresen hasta que se determine claramente si la amnistía es aplicable a sus casos.

Las Naciones Unidas aseguraron que, para que el proyecto sea efectivo, se debe reconocer a todas las personas detenidas o procesadas arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión, reunión, asociación e información, incluidos los defensores de los derechos humanos.

Opositor Juan Pablo Guanipa pidió terminar con la "persecución" y el "sufrimiento de los venezolanos"

El ex preso político y dirigente opositor en Venezuela, Juan Pablo Guanipa, reclamó este viernes “una solución democrática para detener el sufrimiento que viven sus compatriotas”. Sus declaraciones se dieron un día después de ser liberado tras la aprobación de una ley de amnistía en el Parlamento venezolano, promovida por la presidenta Delcy Rodríguez.

El dirigente también pidió la reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó de colaborar con el exdictador Nicolás Maduro, e insistió en sentar las bases de un proceso electoral con garantías como mecanismo de presión para lograr el cambio político.