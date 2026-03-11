HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Se cancela la pelea? Nicola Porcella sufre grave lesión en sus costillas días antes de su enfrentamiento con Aldo de Nigris

Nicola Porcella encendió las alarmas tras revelar que sufrió un desgarro muscular durante un entrenamiento previo a su pelea contra Aldo de Nigris en el ‘Ring Royale’ 2026, evento programado para el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Nicola Porcella y Aldo de Nigris pelearían el 15 de marzo. Foto: Composición LR/Instagram
Nicola Porcella y Aldo de Nigris pelearían el 15 de marzo. Foto: Composición LR/Instagram

A pocos días del esperado combate entre Nicola Porcella vs Aldo de Nigris, el actor de Televisa confirmó que sufrió una lesión mientras entrenaba para el evento de boxeo amateur ‘Ring Royale’ 2026. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, ya que el enfrentamiento está previsto para realizarse el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

El propio Porcella, conocido por su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, compartió detalles de su estado físico a través de un comunicado en redes sociales. En el mensaje, el también presentador explicó que el incidente ocurrió durante una sesión de sparring.

PUEDES VER: Nicola Porcella revela que cobrará fuerte suma de dinero por pelea en México y que comprará 2 nuevas propiedades: ''Pagan bien''

lr.pe

Nicola Porcella se lesiona previo a su pelea con Aldo de Nigris

De acuerdo con lo revelado por Nicola Porcella, la lesión ocurrió mientras realizaba un combate de entrenamiento, parte de la intensa preparación que llevaba a cabo para el espectáculo deportivo. El peruano explicó que el percance fue resultado del esfuerzo constante que ha realizado en las últimas semanas.

“No iba a decir nada, pero hablan y hablan sin saber. Este es mi diagnóstico: me desgarré haciendo sparring, entrenando como lo venía haciendo todos los días”, expresó el conductor al referirse a los rumores que surgieron tras conocerse el incidente.

Según el parte médico compartido por el propio Nicola Porcella, la lesión se ubica en el quinto espacio intercostal, donde presenta una rotura parcial del músculo externo de aproximadamente 1 x 2 milímetros de diámetro.

PUEDES VER: Nicola Porcella sorprende con comentario tras mención de Magaly Medina durante un live en TikTok: “¿De quién?”

lr.pe

¿Nicola Porcella peleará contra Aldo de Nigris en el 'Ring Royale' 2026?

A pesar del diagnóstico, Nicola Porcella aseguró que no tiene planes de retirarse del combate programado contra el influencer y creador de contenido Aldo de Nigris. El enfrentamiento forma parte de la cartelera del evento ‘Ring Royale’ 2026, un espectáculo que reúne a celebridades y figuras del entretenimiento en peleas de exhibición.

En su comunicado, el conductor dejó claro que su intención es subir al cuadrilátero a pesar de la lesión. “Y que quede claro: voy a pelear igual. No me voy a bajar por nada y voy a dar el 100%. No tuve miedo de empezar de cero en un país que no era el mío y creen que voy a tener miedo de subirme al ring?”, afirmó.

El evento está programado para el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, recinto que recibirá a miles de fanáticos interesados en ver el duelo Nicola Porcella vs Aldo de Nigris, uno de los combates más comentados de la noche.

PUEDES VER: Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

lr.pe

¿Quiénes se enfrentarán en el 'Ring Royale' 2026?

El 'Ring Royale' 2026 reunirá a varias personalidades del espectáculo, redes sociales y televisión en una cartelera de combates de exhibición. Entre los enfrentamientos confirmados se encuentran:

  • Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
  • Karely Ruiz vs Marcela Mistral
  • Abelito vs Bull Terrier
  • El Patrón vs Chuy Almada
  • Alfredo Adame vs Carlos Trejo
  • La Kyliezz y Georgiana vs Miss Velvetine y Alexis Mvgler
