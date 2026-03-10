HOYSuscripcion LR Focus

Unidad de Flagrancia condena a sujeto por microcomercialización de drogas en Pesqueda

Caleb Pérez Bellido recibió una pena de cinco años y diez meses por microcomercialización de drogas tras aceptar su responsabilidad. Su condena fue dictada en Trujillo .

El suceso ocurrió durante un patrullaje en Pesqueda, donde se encontró a Pérez Bellido intercambiando sobres. Fuente: Shutterstock.
Cinco años y 10 meses fue la pena impuesta por la magistrada del Segundo Juzgado Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Caleb Pérez Bellido, quien aceptó su responsabilidad en la comisión del delito de microcomercialización de drogas.

Durante un patrullaje preventivo por el sector Pesqueda, se logró visualizar al ahora imputado, quien se encontraba en circunstancias sospechosas cerca de un terreno abandonado. Posteriormente, observaron la presencia de otro sujeto que se acercó para intercambiar unos sobres pequeños a cambio de unas monedas.

Esta acción originó que una Unidad de Emergencias de la PNP llegara hasta el lugar. Durante el registro de Pérez Bellido se le halló un total de 79 envoltorios de papel tipo ketes con pasta básica de cocaína, escondidos en su zapatilla, así como dinero producto de la venta de dicha sustancia ilícita.

Tras quedar en evidencia, Caleb Pérez aceptó los cargos que se le imputaban, sujetándose a la culminación anticipada de su proceso. Este acuerdo fue aprobado por la jueza de la Unidad de Flagrancia, quien – además de determinar su condena efectiva- le impuso 300 días multas equivalentes a S/2.825, así como el pago de una reparación civil de S/833 a favor del Estado.

El delito de microcomercialización de drogas se encuentra previsto en el artículo 298º del Código Penal peruano, y sanciona a quien incurre en él, a una pena privativa de la libertad no menor de tres años ni mayor de siete.

