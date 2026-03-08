Miguel Díaz-Canel tilda de "neocolonial" la cumbre de Trump en medio de presiones y amenazas contra Cuba
El mandatario cubano cuestionó la reunión convocada en Florida para coordinar acciones contra el narcotráfico. Además, advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a una intervención militar en América Latina .
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel , calificó la cumbre regional como “reaccionaria y neocolonial”. La reunión fue convocada por su homólogo estadounidense Donald Trump.
El encuentro se realizó el 7 de marzo en Doral, Florida. Participaron varios gobiernos latinoamericanos para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Desde La Habana, el jefe de Estado cubano criticó la iniciativa impulsada por la Casa Blanca. Además, sostuvo que promueve alineamientos políticos en la región. También advirtió que podría abrir la puerta a una cooperación militar liderada por Estados Unidos .
Fortalecen alianza
La reunión, denominada Escudo de las Américas , congregó a representantes de distintos países del continente en el complejo Trump National Doral Miami, en el sur de Florida.
Durante la cita se discutieron mecanismos de coordinación contra las redes de narcotráfico. En este sentido, se abordó el lavado de dinero y otras actividades criminales transnacionales.
Críticas de Cuba por posible intervención regional
El gobierno cubano sostuvo que la iniciativa promueve el uso de la fuerza militar. Asimismo, afirmó que compromete a países latinoamericanos con una agenda de seguridad definida por Washington.
Díaz-Canel señaló que la congregación contradice los principios de soberanía regional y cuestionó que algunas naciones respalden acciones coordinadas con EE. UU.
La administración cubana advirtió que este tipo de acuerdos podría afectar la estabilidad regional, así como generar nuevas tensiones políticas en la región.
Ausencias de grandes países evidencian divisiones en América Latina
La cumbre contó con la presencia de gobiernos considerados cercanos a la política exterior estadounidense, mientras que varias potencias regionales no participaron de la asamblea.
Entre las ausencias destacaron México, Brasil y Colombia, además de Cuba y Venezuela, cuyos mandatarios mantienen diferencias con Washington.
Analistas internacionales sugieren que estas posturas evidencian un debate en la región. El tema central es el rol de Estados Unidos en las estrategias de seguridad continental.