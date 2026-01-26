México: al menos 11 muertos y 12 heridos tras tiroteo en un campo de fútbol en Guanajuato

Al menos once personas murieron y doce resultaron heridas tras un tiroteo dentro de un campo de fútbol en la comunidad Loma de Flores del Municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, al oeste de México. El hecho se registró la tarde del domingo 25 de enero según informaron las autoridades.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 05:30 de la tarde en contra de las personas que se encontraban reunidas por un partido de fútbol local. De acuerdo a los primeros reportes, un grupo de desconocidos irrumpieron en el recinto y abrieron fuego desatando un escenario de violencia.

Autoridades informaron sobre número de fallecidos y heridos

Tras el tiroteo, el Gobierno Municipal de Salamanca informó que diez personas murieron en el lugar, y otra de las víctimas, mientras recibía atención médica en el hospital. Los doce heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos donde vienen siendo atendidos con pronósticos reservados.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, César Prieto, indicó a través de un comunicado oficial que entre los lesionados se encuentran una mujer y un menor de edad. "Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", expresó.

Municipio de Salamanca condenó el crimen

El Municipio de Salamanca condenó el feroz ataque que dejó el saldo de al menos 11 muertos, a la vez que expresó su solidaridad hacia las familias de las víctimas. La autoridad precisó que trabajarán de manera permanente por garantizar la seguridad de la comunidad. "Salamanca expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad", sostuvo.

Por otro lado, se conoció que la Fiscalía de Guanajuato inició con las investigaciones del hecho, además de que realizaron las diligencias en la zona. Hasta el momento, los responsables del crimen no han sido detenidos.