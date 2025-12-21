Tiroteo masivo deja al menos 9 muertos y 10 heridos en bar de Sudáfrica

Tiroteo masivo en Sudáfrica deja 9 muertos y 10 heridos en un bar de Johannesburgo. | Composición LR

Tiroteo masivo en Sudáfrica deja 9 muertos y 10 heridos en un bar de Johannesburgo. | Composición LR

A las afueras de la ciudad sudafricana de Johannesburgo se reportó un tiroteo masivo que dejó al menos 9 muertos y 10 heridos en un bar. Tres víctimas fallecieron en el establecimiento y el resto perdió la vida mientras intentaban escapar. Entre los occisos había un conductor de un servicio de transporte en línea que solo pasaba por la zona.

Según las autoridades, el ataque ocurrió a la 1:00 a.m. de este domingo 21 de diciembre. También indicaron que los facinerosos robaron las pertenencias de las víctimas. Tras el crimen, los agentes policiales iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de los sospechosos. Por el momento, se desconoce el motivo del asesinato.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Tiroteo masivo deja al menos 9 muertos en Sudáfrica

A través de X (antes Twitter), la Policía de Sudáfrica informó que unos 12 sospechosos irrumpieron en un local de Bekkersdal (municipio situado al suroeste de Johannesburgo) y abrieron fuego contra los clientes de la taberna. "Continuaron disparando al azar mientras huían del lugar", indicó.

Este crimen fue calificado como un hecho de "pura criminalidad". Ante las cámaras del medio SABC, el mayor general Fred Kekana, subcomisario de la policía provincial, precisó que la mayoría de los atacantes portaba pistolas y uno llevaba un rifle AK-47.

Al lugar, los sospechosos llegaron en una combi blanca y un sedán plateado. El servicio policial hizo un llamado a los testigos para que proporcionen información relevante a la pesquisa organizada por la Dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng y la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica.

Segundo ataque durante diciembre en Sudáfrica

El tiroteo en el bar es el segundo ataque registrado durante diciembre. El 6 de diciembre, según las autoridades de Sudáfrica, al menos 12 personas fueron asesinadas en un albergue de trabajadores por un grupo armado.

"Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis", comentó Athlenda Mathe, portavoz de la policía. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad: un niño de 12 años y una joven de 16.

Los informes policiales revelaron que, entre abril y septiembre de 2025, se registró un promedio de 63 homicidios diarios. Sudáfrica es reconocido como el país más industrializado del continente africano, pero enfrenta graves desafíos relacionados con la delincuencia y la corrupción.