FBI publica imágenes del presunto secuestrador de la madre de una presentadora en EE. UU.

El FBI publicó las primeras imágenes de quien sería el secuestrador de Nancy Guthrie, mujer de 84 años que se encuentra desaparecida desde hace más de una semana, tras acudir a una cena en la casa de su hija Savannah, presentadora del programa Today.

Las capturas de vídeo muestran al sujeto intentando ingresar al domicilio de la agraviada, ubicado cerca de East Skyline Drive y la avenida North Campbell, en Tucson, Arizona. Si bien el video se muestra en blanco y negro, se distingue claramente a un hombre de talla considerable, con pasamontañas y mochila, quien además manipuló las cámaras para no dejar evidencia de su presencia.

"Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han colaborado estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando fotografías o grabaciones de video del domicilio de Nancy Guthrie que pudieran haberse perdido, dañado o ser inaccesibles debido a diversos factores", aseguró Kash Patel, director de la agencia a través de una publicación en X.

Las imágenes fueron publicadas hoy por el FBI. Fuente: CBS News

"Creemos que todavía está viva"

Tras la difusión de contenido visual por parte del servicio de seguridad, la familia de la autora de libros aseguró que no ha identificado al hombre enmascarado captado por la cámara frente a su hogar, la noche en que fue secuestrada mientras comenzaba a revisar los arbustos cercanos a su vivienda.

"Creemos que todavía está viva", escribió la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, mientras compartía fotos de ella en Instagram. En otra publicación decía: "Tráela a casa".

¿Son usuales los secuestros en Estados Unidos?

Según informa el New York Times, citando a Carrie Landau, agente jubilada del FBI, generalmente las raptaciones en Estados Unidos ocurren en contextos de nuevas disputas familiares o de custodia, y usualmente las víctimas son niños, según los expertos.

En general, los secuestros de personas de tercera edad son extremadamente raros y, a menudo, tienen una motivación financiera o fraudulenta, afirmó Landau.