Tiroteo en escuela secundaria de Canadá acaba con la vida de 10 personas, según reportan autoridades
El medio CBC informó que al menos 25 personas están siendo evaluadas en un centro médico local de Canadá. El atacante es uno de los fallecidos.
- Canadá y Francia establecen consulados en Groenlandia como muestra de apoyo frente a tensiones con EE. UU.
- Trump amenaza a Canadá con aplicar aranceles del 50% a todas sus aeronaves vendidas en Estados Unidos
Un tiroteo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, dejó al menos 10 personas fallecidas. Minutos después, se confirmó que el tirador estaba entre las víctimas.
La Real Policía Montada de Canadá confirmó que, entre las víctimas mortales, seis se encontraban dentro de la institución. Además, dos personas fueron halladas en una residencia que estaría vinculada al incidente.
TE RECOMENDAMOS
PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Esta misma entidad, a través de un comunicado, aseguró que "no cree que haya sospechosos pendientes ni una amenaza continua para el público". De hecho, una alerta emitida previamente al público fue levantada a las 5.45 p. m. (hora local).
Escuela permanecerá cerrada debido al tiroteo
El sitio web de Tumbler Ridge, tras el acontecimiento, informó que permanecerán cerrados por el resto de la semana debido a lo que catalogaron como "trágicos eventos". Esta escuela cuenta con 175 estudiantes de los grados 7 al 12.