Alejandro Sanz no deja de sorprender. Tras llenar el Estadio Nacional en dos noches consecutivas y enamorar con sus nuevas canciones y los clásicos de siempre, el artista español dejó en shock a miles de personas al mostrarse cariñoso con la actriz Stephanie Cayo, a quien la tomó de la mano y le dio un caluroso abrazo.



Como se recuerda, en los últimos días crecieron los rumores de que el intérprete de ‘Aquello que me diste’ mantiene un romance con Stephanie Cayo, a quien le lleva dos décadas de diferencia. Incluso, Magaly Medina mostró imágenes comprometedoras de Alejandro Sanz y la artista peruana, donde se les ve tomados de la mano.

Alejandro Sanz se mostró cariñoso con Stephanie Cayo



La noche del último jueves 26 de febrero, Alejandro Sanz se despidió de sus fans al ritmo de ‘Corazón Partío’, tema con el que suele cerrar sus conciertos. Cuando le decía “adiós” a las personas que lo fueron a ver al Estadio Nacional, el español se dejó llevar por el momento y fue a buscar a Stephanie Cayo, quien estaba mirándolo desde un costado del escenario.



En las imágenes que se han viralizado en redes sociales, se puede observar que Alejandro Sanz tuvo la intención de mostrarla más al público, pero la menor de las Cayo optó por seguir tras bambalinas. El público, testigo del momento romántico, reaccionó con ovaciones y muestras de entusiasmo.

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo oficializaron?



El gesto de Alejandro Sanz con la artista peruana ha sido interpretado por muchos como una oficialización de romance. Sin embargo, ninguno de los dos ha aclarado el tipo de vínculo que los une. Lo único que se sabe es que Stephanie Cayo ha acompañado al artista español a sus presentaciones en Colombia y Ecuador, donde fue vista muy cerca del escenario, según documentó el programa de espectáculos ‘Magaly TV, la Firme’.



Las reacciones de sus fans no tardaron en aparecer. “Veré el lado positivo, vendrá más seguido a Perú y en su corazón tendrá a una peruana”, “La oficializó”, “Qué orgullo, por lo menos es nuestra compatriota, así estará más vinculado a nosotrxs, las peruanas estamos más cerca. Es más guapa que Candela, qué viva el amor”, “No me gustó ese final. Arruinó mi 2da fecha” y “Alejandro enamorado oficializando a Stefanie en su país en un concierto a estadio lleno. WoW mi Ale qué bello”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

