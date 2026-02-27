HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

¡No lo ocultan más! Alejandro Sanz sorprendió a sus fans al abrazar a Stephanie Cayo al terminar su concierto en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo aumentaron los rumores de un romance tras mostrarse cariñosos en el Estadio Nacional de Lima. Las imágenes del instante se volvieron virales y muchos consideran esta interacción como una posible oficialización de su relación.


El artista español sorprendió al mostrarse cariñoso con Stephanie Cayo, generando rumores de un posible romance entre ambos. Foto: captura/Tiktok/Carlos Félix-La República
El artista español sorprendió al mostrarse cariñoso con Stephanie Cayo, generando rumores de un posible romance entre ambos. Foto: captura/Tiktok/Carlos Félix-La República

Alejandro Sanz no deja de sorprender. Tras llenar el Estadio Nacional en dos noches consecutivas y enamorar con sus nuevas canciones y los clásicos de siempre, el artista español dejó en shock a miles de personas al mostrarse cariñoso con la actriz Stephanie Cayo, a quien la tomó de la mano y le dio un caluroso abrazo.

Como se recuerda, en los últimos días crecieron los rumores de que el intérprete de ‘Aquello que me diste’ mantiene un romance con Stephanie Cayo, a quien le lleva dos décadas de diferencia. Incluso, Magaly Medina mostró imágenes comprometedoras de Alejandro Sanz y la artista peruana, donde se les ve tomados de la mano.

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son captados de la mano y él sonríe al ser consultado por la actriz peruana

lr.pe

Alejandro Sanz se mostró cariñoso con Stephanie Cayo

La noche del último jueves 26 de febrero, Alejandro Sanz se despidió de sus fans al ritmo de ‘Corazón Partío’, tema con el que suele cerrar sus conciertos. Cuando le decía “adiós” a las personas que lo fueron a ver al Estadio Nacional, el español se dejó llevar por el momento y fue a buscar a Stephanie Cayo, quien estaba mirándolo desde un costado del escenario.

En las imágenes que se han viralizado en redes sociales, se puede observar que Alejandro Sanz tuvo la intención de mostrarla más al público, pero la menor de las Cayo optó por seguir tras bambalinas. El público, testigo del momento romántico, reaccionó con ovaciones y muestras de entusiasmo.

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

lr.pe

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo oficializaron?

El gesto de Alejandro Sanz con la artista peruana ha sido interpretado por muchos como una oficialización de romance. Sin embargo, ninguno de los dos ha aclarado el tipo de vínculo que los une. Lo único que se sabe es que Stephanie Cayo ha acompañado al artista español a sus presentaciones en Colombia y Ecuador, donde fue vista muy cerca del escenario, según documentó el programa de espectáculos ‘Magaly TV, la Firme’.

Las reacciones de sus fans no tardaron en aparecer. “Veré el lado positivo, vendrá más seguido a Perú y en su corazón tendrá a una peruana”, “La oficializó”, “Qué orgullo, por lo menos es nuestra compatriota, así estará más vinculado a nosotrxs, las peruanas estamos más cerca. Es más guapa que Candela, qué viva el amor”, “No me gustó ese final. Arruinó mi 2da fecha” y “Alejandro enamorado oficializando a Stefanie en su país en un concierto a estadio lleno. WoW mi Ale qué bello”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano

Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano

Setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026: canciones que cantará este jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional

Setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026: canciones que cantará este jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: horarios, rutas de ingreso y setlist para el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: horarios, rutas de ingreso y setlist para el Estadio Nacional

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: "Ya no puedo hacer nada"

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: "No pertenece más"

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Eximitadora de Danna Paola en 'Yo soy' confiesa la fuerte suma que ganaba al día cantando en los buses peruanos: "Trabajaba de 10 a.m. a 3p.m."

Eximitadora de Danna Paola en ‘Yo soy’ confiesa la fuerte suma que ganaba al día cantando en los buses peruanos: “Trabajaba de 10 a.m. a 3p.m.”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

