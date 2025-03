El Foro Económico Mundial no indicó que el agua no es un derecho y tampoco ordenó racionarla El Foro Económico Mundial, en su conferencia de 2021, nunca señaló que el agua no sea un derecho humano. Por el contrario, advierte sobre su escasez y la necesidad de inversión para garantizar su acceso.

A través de las redes sociales, se ha difundido una captura de pantalla de un supuesto medio de comunicación que alerta que el Foro Económico Mundial ha ordenado a los gobiernos del mundo a racionar el agua citando que 'no es un derecho humano'. Sin embargo, la afirmación es falsa.

Dicha captura de pantalla contiene el título y la portada de la supuesta nota: "'El agua no es un derecho humano': WEF ordena al gobierno que comience a racionar el agua en los hogares", dice el titular, mientras la imagen principal muestra a Klaus Schwab, el CEO del Foro Económico Mundial, al lado de unas manos que esperan la caída del agua de un grifo de metal.

Publicaciones desinformativas por las redes de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla.

"Hasta el derecho al agua nos quieren robar. Criminales a escala planetaria, nos saquean hasta en lo vital. Lo próximo será que hay que pagar hasta por respirar, ¡mientras lo consintamos!", se lee en uno de los varios posteos que se han esparcido por las redes sociales.

Hasta la publicación de esta verificación, el bulo más difundido se halló en la red social de X (antes Twitter), que logró recopilar 20.600 visualizaciones, 1.000 'me gusta', 979 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 184 comentarios.

Bulo proviene de sitio web que difunde teorías conspirativas

Para rastrear el origen de la desinformación, realizamos una búsqueda en la interfaz de Google con la oración "El agua no es un derecho humano WEF". Encontramos la supuesta nota que es compartida con el bulo junto a una captura de pantalla. Dicha publicación se encuentra en el sitio web "Ejército Remanente", que publica teorías de la conspiración junto a textos interpretativos de la biblia. Sin embargo, al revisar el contenido del viral, hallamos similitud con otra página web desinformativa.

En este sentido, realizamos una búsqueda inversa de imágenes a la portada de la nota con las herramientas de Google. Encontramos la misma nota publicada el 12 de abril de 2023 en el sitio web de desinformación "The People's Voice", que anteriormente este verificador ha desmentido en reiteradas ocasiones (1 y 2). También la unidad de verificación española, Maldita, realizó una nota que alerta sobre los contenidos difundidos por este falso medio que usa la plantilla de "Verificado por la comunidad" para colar datos distorsionados en su público.

Transcripción de la conferencia de la crisis del agua en 2023 por el Foro Económico Mundial. Foto: captura de pantalla.

En el contenido de "The People's Voice", se cita la conferencia de la WEF del 2021, que trató sobre la crisis mundial del agua. En la transcripción de la conferencia, en ningún momento se señala que el agua no es un derecho humano, mucho menos se ordena a los gobiernos a racionarla. Si no, todo lo contrario, alertan que si la contaminación ambiental continúa al mismo ritmo y los estados no realizan estrategias para detenerla, en el 2050 habrá 5.000 millones de personas que no tendrán acceso a esta materia esencial.

También detectamos que en uno de los comentarios del posteo más viral, un usuario le pide a Grook que verifique si el bulo es cierto, a lo que la inteligencia artificial impulsada por el magnate Elon Musk, responde que sí, es cierto, citando ejemplos fuera de la cuestión del bulo.

Respuesta de Grook luego de pedido de usuario de X. Foto: captura de pantalla.

El Foro Económico Mundial publicó un artículo sobre la necesidad de colocar un precio al agua. El informe explica que el agua, en efecto, es un derecho universal, pero que no por ello debe exentarse de un pago. En este punto, se hace un ejemplo del costo de los sistemas de regadío y tuberías, donde se adhieren los servicios sanitarios, como la necesidad de baños en los hogares. Este sistema de primera necesidad necesita un financiamiento que la ciudadanía, a través del estado que la gestiona, paga para que exista y no falte en los hogares. A pesar de ello, en el mundo, 2.000 millones de personas no tienen acceso a ella.

Conclusión

El bulo se basa en una conferencia de prensa de 2021, donde se debate el tema de la escasez del agua en el mundo. En ningún momento de dicho diálogo se indica que el agua no es un derecho humano, menos se ordena a los gobiernos a racionar esta materia fundamental. Detectamos que la inteligencia artificial de X, Grook, falló al intentar desmentir la desinformación. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.