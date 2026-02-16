Woody Allen en los archivos de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein tenía acceso a Hollywood. Así como aparece el exmagnate del cine Harvey Weinstein, en prisión por delitos sexuales, también está en los archivos del Departamento de Justicia Woody Allen.

No es la primera vez que el director de Manhattan está inmerso en un escándalo, pero lo que se revela ahora es que tuvo una relación cercana con el financiasta incluso después de que este salió de prisión tras reconocer que había abusado de una menor de edad.

En los archivos, como señala The New York Times, se conoce que la red de contactos de Epstein tuvo acceso a privilegios; uno de ellos podía ser “un trabajo para su hijo en una película de Woody Allen”. Según uno de los correos de Epstein, el director le agradece que haya intercedido para que una de sus hijas adoptivas continúe sus estudios en una prestigiosa institución. “No tengo palabras para agradecerte que hayas incluido a Bechet en Bard (College)”, dice un mensaje con fecha del 11 de enero de 2017.

El mensaje es de la cuenta de Allen, pero las autoridades creen que pudo haber sido escrito por Soon-Yi Previn, la esposa del cineasta e hija adoptiva de Mia Farrow, su exesposa. Al parecer, Bechet Allen no tenía conocimiento de que su familia buscaba ayuda para que ingresara a la universidad de arte de Nueva York. “Creo que es mejor que Bechet se esfuerce y no sepa de antemano que ha entrado para que, cuando llegue a Bard, haya sudado un poco y tenga muchas ganas de ir”.

Lo que relata The New York Times es aún más grave para Allen. Se habla de la posibilidad de que Epstein acceda a otros círculos gracias a él. “Muchos de los correos electrónicos muestran un mundo que incluye una forma de venta de estatus. Epstein utilizó a sus amigos de Hollywood (Allen y Brett Ratner, futuro director del documental Melania) para seducir a sus amigos, ricos, inteligentes, pero poco glamurosos. Un vuelo gratuito para una persona de alto estatus que, de otro modo, no tendría acceso”.

En diciembre de 2025, se conoció una cantidad de cartas propiedad de Epstein. Una de ellas, escrita por Allen, agradece las invitaciones a las cenas en su casa. “Digo bien servidas, a menudo por algún criado profesional y con la misma frecuencia por varias mujeres jóvenes”.

El documental Allen contra Farrow

Revelado esto, hay quienes han recordado el perturbador documental que estrenó HBO. En 2021, publicamos una nota sobre Allen V. Farrow, una producción que recoge testimonios del entorno, de las autoridades, informes psicológicos y policiales, que acompañan el testimonio de Dylan, su hija adoptiva, quien a los 7 años declaró a las autoridades que fue víctima de abuso sexual. Allen rechazó el contenido. “Estos documentalistas no tenían ningún interés en la verdad”.

Ronan Farrow había declarado: “Si estaba dispuesto a ir en contra de mi hermana y mi mamá, públicamente, me daría apoyo financiero”, dijo el ganador del Pulitzer e hijo del matrimonio Allen Fallow. Al respecto, en uno de los archivos de Epstein, Soon- Yi Previn escribe sobre la ola de acusaciones en Hollywood: “El (movimiento feminista) Me Too ha ido demasiado lejos”.