La tormenta invernal Hernando azota el noreste de Estados Unidos, especialmente Nueva York, este lunes 23 de febrero bajo la figura de un bomb cyclone. El sistema extremo provoca nevadas intensas y vientos huracanados que paralizan la movilidad en el Atlántico medio y Nueva Inglaterra. Ante el riesgo, las autoridades activaron planes de emergencia y ordenaron la cancelación masiva de vuelos para proteger a la población en estas zonas densamente pobladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene advertencias de ventisca en el área triestatal debido a ráfagas que reducen la visibilidad a cero bajo el efecto whiteout. Aunque el núcleo del ciclón pasará durante la noche, los pronósticos regionales anticipan nuevas nevadas para la mitad de la semana. Esta situación asegura la continuidad de un ciclo de clima crítico que mantiene en alerta a todos los organismos de seguridad.

El alcalde Zohran Mamdani declaró una prohibición de viajes hasta el mediodía del lunes 23 de febrero. Foto: NWS



Nueva York, el foco central de la tormenta

Mientras la ciudad activó una restricción temporal de circulación para vehículos no esenciales, el gobierno de Kathy Hochul declaró un estado de emergencia en la metrópoli, Long Island y condados adyacentes. Esta medida busca mitigar los riesgos por nieve húmeda y ráfagas de viento, con el fin de despejar las rutas para el paso de quitanieves, ambulancias y personal de respuesta.

El sector del transporte experimenta interrupciones severas en toda la región. La MTA implementó cambios operativos y ajustes de frecuencia en sus servicios, mientras que el tráfico aéreo sufre un impacto masivo con miles de vuelos cancelados en los aeropuertos del área, según datos de Reuters. Actualmente, la movilidad regional se limita a operaciones mínimas y las autoridades instan a la población a realizar únicamente viajes esenciales.

La advertencia de tormenta de nieve en Nueva York seguirá vigente. Foto: NWS



La vida cotidiana también registra alteraciones significativas debido a los cortes de energía a gran escala que afectan a cientos de miles de usuarios en el noreste. En la ciudad, las escuelas públicas permanecen cerradas bajo el formato de "snow day" y algunos planteles funcionan como centros de calefacción (warming centers). El NWS mantiene activa la advertencia de ventisca y recomienda evitar desplazamientos innecesarios ante la baja visibilidad prevista para las próximas horas.

Pronunciamiento de las autoridades de Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani justificó la restricción de circulación y el cierre de escuelas como una estrategia de protección civil. Según el mandatario, la declaratoria de alerta elimina la burocracia para agilizar el despliegue de vehículos de emergencia, equipos de saneamiento y trabajadores esenciales. Asimismo, solicitó a los residentes que permanezcan en sus hogares y brinden atención a los vecinos vulnerables ante los riesgos del fenómeno climático.

Por otro lado, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre la intensidad de la nieve y los vientos fuertes, a pesar de la experiencia previa del estado frente al invierno. La funcionaria instó a la población a la vigilancia constante del pronóstico local y a la acción inmediata. Para reforzar la seguridad, su oficina coordinó la activación de la Guardia Nacional y de personal de servicios públicos en reserva para garantizar la pronta restauración de energía.

Otros estados de EE.UU. en emergencia

Varios estados del noreste mantienen declaraciones de emergencia ante el avance de la tormenta. En este corredor, las advertencias de ventisca coinciden con nevadas rápidas y vientos sostenidos que ponen en riesgo la infraestructura eléctrica y de transporte. Según Reuters, el peligro operativo principal radica en la acumulación de nieve intensa y la caída de árboles en toda la región.

En cuanto a las medidas específicas, Connecticut aplicó restricciones a vehículos comerciales en autopistas, mientras que Rhode Island emitió un travel ban y habilitó la Guardia Nacional estatal. Por su parte, Pennsylvania proclamó el estado de desastre para movilizar recursos y Massachusetts activó a sus efectivos militares junto con una recomendación de teletrabajo. Estas acciones buscan mitigar los siniestros y facilitar las labores de los equipos de limpieza ante las interrupciones climáticas.