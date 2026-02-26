No podía ser verdad tanta belleza, por Mirko Lauer

José María Balcázar ha dado su primera sorpresa, lo cual despierta el temor de que produzca otras. ¿Hernando de Soto se fue porque no le entregaron los cinco ministerios que había reclamado? ¿O lo hizo, como dice en su comunicación, por rechazo a un gabinete trufado de acuñistas y cerronistas? Ambas cosas debieron ser discutidas antes.

La verdadera naturaleza del nuevo gabinete empezará a ser conocida en los días que vienen, a medida que el periodismo explore el paquete. Pero la naturaleza impredecible de esta presidencia ya está sobre el tapete. ¿También De Soto es impredecible? Es un socio político difícil, pero se sabe mucho más sobre él y su política.

Al apearse De Soto, el alivio que expresaron algunos se desinfla y volvemos a un escenario conocido: el temor a un presidente manejado desde la izquierda y los amigos, capaz de repetir la sombría performance de Pedro Castillo. Si le concedemos a Balcázar el beneficio de la duda, quizás De Soto reclamó demasiado a la hora de los nombramientos.

Por lo menos dos ministros claves recibieron ofertas y decidieron quedarse: los del MEF y de Torre Tagle. Todo lo demás será pasto de la sorpresa. En la versión dura del viejo sainete, en un breve tiempo deberían comenzar los cambios ministeriales, con la aparición de personajes realmente inesperados.

Por tanto, el escenario conspirativo de un Balcázar aparentemente diseñado para desacreditar a la izquierda electoral todavía podría materializarse. Incluso podría llevar a una nueva censura presidencial, salvo que los conspiradores prefieran dejar al elefante totalmente suelto en la cristalería. Lo cual puede ser un complot muy costoso.

En el escenario más optimista, los nuevos ministros no se dedican a hacer estallar al Estado desde dentro o a hacer avanzar los planes del prófugo Cerrón, sino a cabecear las tareas del cargo con los intereses personales. Para alguien joven, haber sido ministro sin haberse cubierto de vergüenza puede ser valioso para un político.

Uno de los dos —Balcázar o De Soto— debería contarle al país qué sucedió en los días que fueron desde el inesperado encuentro hasta la sorpresiva ruptura. Quizás ambos lo intenten. Para Balcázar es importante a la hora de pedir el voto de confianza del Congreso, dentro de muy poco. ¿Temió De Soto que no se lo dieran?

