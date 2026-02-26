HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

Durante la alfombra roja de la primera parte de la cuarta temporada, Jess Brownell lució un traje con las letras E y F bordadas, pero no especificó qué hermana Bridgerton protagonizará la nueva entrega de Netflix. 

Los fans empiezan a armar teorías sobre cuál de las hermana protagonizará la nueva temporada de Netflix Foto: Composición LR
Los fans empiezan a armar teorías sobre cuál de las hermana protagonizará la nueva temporada de Netflix Foto: Composición LR | Netflix

Tras el final de la cuarta temporada de 'Bridgerton', con una nueva boda en Mayfair que terminó con un final feliz para Benedict Bridgerton y Sophie Gun, los fans de la serie de época se preguntan qué hermano protagonizará la quinta temporada de la producción de Netflix.

La numerosa familia aristocrática está conformada por ocho hijos, cuyos nombres figuran alfabéticamente. Solo cuatro de ellos están casados (Anthony, Benedict Colín y Daphne), mientras que los cuatros restantes (Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth) aún están a la espera de encontrar su historia de amor.  

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4 parte 2: hora exacta de estreno en Netflix y cómo verla

lr.pe

¿Habrá quinta temporada de Bridgerton?

La respuesta corta es que sí. La producción de la quinta temporada está confirmada. Sin embargo, no existe un anuncio oficial de quiénes conformarán el reparto central ni la fecha de estreno de la nueva entrega.

En abril de 2025, Netflix anunció la renovación de Bridgerton para dos temporadas más. La noticia fue difundida por la propia plataforma de streaming. Ni la showrunner Jess Brownell ni la productora ejecutiva Shonda Rhimes han revelado qué hermano Bridgerton protagonizará la nueva temporada. 

PUEDES VER: La serie de Netflix que superó a Los Bridgerton y tiene a una actriz peruana en una escena de desnudo

lr.pe

¿Cuando se confirmó la quinta temporada de Bridgerton?

Durante la alfombra roja de la primera parte de la cuarta temporada, Jess Brownell lució un traje con las letras E y F bordadas. "Ambos personajes con mis iniciales en los pañuelos tendrán sus temporadas cinco y seis. ¿En qué orden? No puedo decirlo", declaró.

¿Qué pasó en la escena postcréditos de Bridgerton 4?

Durante la escena postcrédito, Kate  pregunta: "¿De quién creen que será la próxima boda a la que asistamos?" A lo que Eloise sorprende al revelar que le "encantan las bodas", aunque a los segundos aclara que prefiere asistir solo "como invitada". 

Luego, Penélope le consulta a Francesca si se imagina contrayendo matrimonio por segunda vez, a lo que la sexta hermana Bridgerton responde: "¿Yo? ¿Una boda? No. Ya tuve mi gran amor. Una vez es suficiente", en alusión a la reciente muerte de su esposo, Lord John Stirling.

Orden de los libros de Julian Quinn en la que se basa la serie de Netflix

En los libros, escritos por Julian Quinn, después de la historia de Benedict sigue la de Colín. Luego, la de Eloise ('A Sir Phillip, con amor') y, después, el romance de Francesca ('El corazón de una Bridgerton'). 

Sin embargo, no sería raro que la serie vuelva a cambiar el orden de los libros. Por ejemplo, la tercera temporada se centró en la historia de Colin Bridgerton, aunque la de Benedict ocurre antes. Esto abre la interrogante: ¿será Eloise o Francesca la protagonista de la quinta temporada de Bridgerton?

