Onelia Molina llora al confesar que no quiere separarse de la madre de Mario Irivarren: “Voy a seguir siendo tu hija”

Onelia Molina habló por primera vez sobre la infidelidad de Mario Irivarren en 'Esto es guerra', tras ser ampayado en Argentina besándose con dos chicas. La chica reality señaló que la traición del influencer ha sido una falta de respeto y muy dolorosa. Sin embargo, también expresó su dolor por el vínculo que logró formar con Marcela León, madre de su ahora expareja.

Por esa razón, se dirigió a ella en vivo y le manifestó sus sentimientos, afirmando que su cariño permanece pese a la ruptura: “Como todos los días me decías: ‘Hija’. Yo voy a seguir siendo tu hija”, declaró entre lágrimas la modelo.

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Onelia Molina no quiere alejarse de la madre de Mario Irivarren pese a infidelidad

Onelia Molina no pudo contener las lágrimas al hablar de la madre de Mario Irivarren, con quien formó una excelente relación y a quien prometió que seguirán unidas como siempre. “Te quiero mucho y esta relación no tiene que terminar por un tercero, en este caso Mario, porque siento que esta relación es mucho más fuerte de lo que pasó. Y no tiene nada que ver. Vas a seguir siendo mi amiga”, sostuvo la arequipeña.

Además, recordó lo complicado que será dejar atrás no solo a las personas que formaban parte de su vínculo con Mario Irivarren, sino también a las mascotas que compartieron su día a día con el conductor de 'La manada'.

“Por el tema, ustedes saben que amo los animales. También es un tema que es muy sensible para mí. El tema de Nieve, Gato, Chilcano. Para mí era una familia. Y aunque las personas digan: ‘Son animales’, pues para mí no son animales”, precisó la odontóloga de profesión en 'Esto es guerra'.

Onelia Molina descarta volver con Mario Irivarren

Onelia Molina también se pronunció de la infidelidad de Mario Irivarren en su podcast ‘Doble sentido’. Allí la modelo aseguró que su ruptura con el influencer es definitiva y no piensa dar marcha atrás. “Ya saqué mi comunicado. Mi decisión es clara y no hay vuelta atrás. Cuando hay una falta de respeto, no hay más”, compartió.

Además, contó que envió a dos de sus amigas a la casa de Irivarren para que recojan sus cosas con el objetivo de mantener un contacto cero con su ahora expareja. La relación entre ambos llegó a su fin tras casi tres años de romance.