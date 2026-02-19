HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 JOSÉ BALCÁZAR ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | LAS 10 DEL DÍA

Sociedad

Aeropuerto Jorge Chávez alerta por posible suspensión de vuelos hacia Argentina: Paro afecta a 255 vuelos y 31.000 pasajeros

El paro general en Argentina generó reprogramaciones en vuelos entre Buenos Aires y Lima. El Aeropuerto Jorge Chávez recomendó a los pasajeros confirmar el estado de sus vuelos.

El Aeropuerto Jorge Chávez recomendó verificar vuelos ante el paro en Argentina
El Aeropuerto Jorge Chávez recomendó verificar vuelos ante el paro en Argentina | Foto: Composición LR

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por medio de su red social 'X', alertó a los pasajeros sobre posibles modificaciones en los vuelos programados hacia y desde Argentina, debido a un paro general de 24 horas que afecta a todo el territorio argentino.

La huelga, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), está generando alteraciones en las operaciones aéreas, lo que podría provocar cambios en los itinerarios previstos para este jueves. El aeropuerto instó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de su salida.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En respuesta a esta situación, el Aeropuerto Jorge Chávez recomendó a los usuarios mantenerse informados y contactar directamente a las compañías aéreas para confirmar los detalles de sus vuelos. Las autoridades seguirán monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones a medida que evoluciona el conflicto.

PUEDES VER: EsSalud 2026: ¿Cómo afiliar a hijos mayores de 18 años al seguro de salud y cuáles son los requisitos?

lr.pe

¿Cómo afecta el paro en Argentina a los vuelos entre Buenos Aires y Lima?

El paro general en Argentina, que involucra a sindicatos aeronáuticos y otros gremios del transporte, ha provocado alteraciones significativas en los vuelos internacionales, especialmente entre Buenos Aires y Lima. Las líneas aéreas que operan esta ruta han tenido que reorganizar sus horarios, afectando a miles de pasajeros con cancelaciones y retrasos, tanto en viajes de negocios como turísticos.

La protesta, que ha provocado la suspensión de 255 vuelos de Aerolíneas Argentinas y ha afectado a aproximadamente 31.000 pasajeros, ha tenido mayor impacto en las rutas domésticas, aunque también se han visto alteradas las operaciones internacionales. Los operadores de vuelos sugieren a los viajeros afectados que consulten los canales oficiales y se comuniquen con sus compañías de transporte para explorar opciones de reprogramación o reembolsos.

Notas relacionadas
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Tráiler se vuelca y bloquea la avenida Faucett en dirección al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Tráiler se vuelca y bloquea la avenida Faucett en dirección al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

LEER MÁS
Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: las santas ganan el primer set por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Caos en la frontera Perú-Chile: turistas desmayados y largas colas por demora en nuevo sistema de control biométrico

Sociedad

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Caos en la frontera Perú-Chile: turistas desmayados y largas colas por demora en nuevo sistema de control biométrico

Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

“Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso”, afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025