El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por medio de su red social 'X', alertó a los pasajeros sobre posibles modificaciones en los vuelos programados hacia y desde Argentina, debido a un paro general de 24 horas que afecta a todo el territorio argentino.

La huelga, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), está generando alteraciones en las operaciones aéreas, lo que podría provocar cambios en los itinerarios previstos para este jueves. El aeropuerto instó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de su salida.

En respuesta a esta situación, el Aeropuerto Jorge Chávez recomendó a los usuarios mantenerse informados y contactar directamente a las compañías aéreas para confirmar los detalles de sus vuelos. Las autoridades seguirán monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones a medida que evoluciona el conflicto.

¿Cómo afecta el paro en Argentina a los vuelos entre Buenos Aires y Lima?

El paro general en Argentina, que involucra a sindicatos aeronáuticos y otros gremios del transporte, ha provocado alteraciones significativas en los vuelos internacionales, especialmente entre Buenos Aires y Lima. Las líneas aéreas que operan esta ruta han tenido que reorganizar sus horarios, afectando a miles de pasajeros con cancelaciones y retrasos, tanto en viajes de negocios como turísticos.

La protesta, que ha provocado la suspensión de 255 vuelos de Aerolíneas Argentinas y ha afectado a aproximadamente 31.000 pasajeros, ha tenido mayor impacto en las rutas domésticas, aunque también se han visto alteradas las operaciones internacionales. Los operadores de vuelos sugieren a los viajeros afectados que consulten los canales oficiales y se comuniquen con sus compañías de transporte para explorar opciones de reprogramación o reembolsos.