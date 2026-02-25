HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo Champions League 2026: fecha y hora para conocer los cruces de octavos de final, cuartos y semifinales

Ya se conocen a los 16 clubes que siguen en carrera por el título de la UEFA Champions League 2025-26. Todos los equipos en esta ronda ya tiene definidos a sus 2 posibles rivales.

El próximo sorteo de la Champions League será el último que se realice en la presente edición del torneo. Foto: UEFA
El próximo sorteo de la Champions League será el último que se realice en la presente edición del torneo. Foto: UEFA

Con el cierre de los playoffs en la Champions League 2025-26, quedaron definidos los 16 clubes que disputarán los octavos de final del torneo. Equipos como Real Madrid y PSG tuvieron que sortear esta instancia para sumarse a escuadras de la talla del Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich, que habían conseguido el pase directo por su buen desempeño en la fase de liga.

El próximo sorteo de los cruces en esta nueva ronda determinará también cómo quedarán las llaves de cuartos de final y semifinales rumbo a la gran final en Budapest. Dependiendo de en qué lado del cuadro clasificatorio termine cada conjunto, pueden presentarse verdaderos partidazos.

lr.pe

¿Cuándo será el sorteo de la Champions League 2025-26?

El sorteo para determinar los emparejamientos de octavos de final, cuartos y semifinales se llevará a cabo este viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025-26?

En Perú, el sorteo se podrá seguir a partir de las 6.00 a. m. Para otros países, consulta la guía de horarios respectiva.

  • Costa Rica, México: 5.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 8.00 a. m.
  • España: 12.00 p. m.

Clasificados y posibles cruces en la Champions League

De acuerdo al orden en que se clasificaron desde la fase de liga y los playoffs, estas son las posibles combinaciones de rivales para octavos de final.

  • PSG o Newcastle vs Barcelona o Chelsea
  • Atlético de Madrid o Galatasaray/Juventus vs Liverpool o Tottenham
  • Bodo/Glimt o Real Madrid vs Sporting Lisboa o Manchester City
  • Bayer Leverkusen o Atalanta vs Arsenal o Bayern Múnich.

¿Cómo es el formato para el sorteo de la Champions League?

Los ocho clubes que terminaron en las primeras posiciones de la fase de liga fueron agrupados en cuatro parejas (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8) para ser cabezas de serie ante los equipos provenientes de los playoffs.

Estos últimos ya tienen una ubicación determinada a cada lado del cuadro, la cual se compone de la siguiente forma: PSG, Galatasaray/Juventus, Real Madrid y Atalanta (lado derecho); Newcastle, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen (lado izquierdo).

No habrá restricciones para los duelos entre conjuntos del mismo país o que ya se hayan enfrentado previamente en la etapa regular.

