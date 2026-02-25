Película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a Netflix tras éxito en cines peruanos

Desde su estreno el 30 de octubre, la cinta logró atraer a más de 1.5 millones de espectadores, mostrando un fuerte respaldo del público a las producciones nacionales de gran escala. | Foto: difusión.

Luego de convertirse en la película peruana más taquillera del 2025, la película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ inicia su etapa de internacionalización. Y es que cinta, que llevó a más de un millón y medio de personas al cine, se integrará próximamente al catálogo de Netflix, donde estará disponible en 50 países de Latinoamérica, ampliando de manera significativa su alcance y visibilidad.

‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’, realizada por Producciones Colibrí, se estrenó el 30 de octubre y permaneció en cartelera hasta el 4 de febrero, logrando un importante respaldo del público en todo el país. La fecha oficial de estreno en la plataforma será anunciada próximamente.

Carlos Maguiña, gerente general de Producciones Colibrí, destacó que el acuerdo con la plataforma representa “un paso firme hacia la internacionalización de nuestras historias”, subrayando que el éxito en salas demostró que el público peruano responde positivamente a producciones nacionales de gran escala técnica y narrativa.

¿De qué trata ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’?



‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ revive uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente del Perú: la exitosa intervención militar de 1997 que terminó con la ocupación de la residencia del embajador de Japón en Lima, conocida como la Operación Chavín de Huántar.

La película combina precisión histórica con recursos propios del cine y una mirada profundamente humana, enfocada en los comandos que participaron en el operativo. La producción no solo reconstruye la estrategia y los aspectos tácticos de la misión, sino que también profundiza en las emociones, los dilemas y los sacrificios de quienes arriesgaron su vida en una acción que mantuvo en expectativa al país y a la comunidad internacional.

La toma de la sede diplomática, iniciada en diciembre de 1996 y extendida por más de cuatro meses, fue uno de los episodios más complejos en la lucha contra el terrorismo en el Perú. El rescate, llevado a cabo el 22 de abril de 1997, es recordado como un momento decisivo en ese enfrentamiento.

Desde su estreno, la película logró cifras destacadas para una producción nacional reciente. Con 1,548,074 asistentes, se consolidó como uno de los mayores éxitos comerciales del cine peruano en los últimos años.

