Esta solicitud de Washington está vinculada a la preocupación de que la capacidad de obtención de uranio en Teherán. Foto: AFP.

"Logramos alcanzar un acuerdo amplio": así describió el canciller Abbas Araqchi la última reunión de negociaciones en Ginebra, Suiza. Sin embargo, Reuters reveló que Irán y Estados Unidos mantienen diferencias en sus puntos de vista con respecto a las ambiciones nucleares, esto mientras crecen los temores de una confrontación. Cabe indicar que bajo este marco se reportó que la administración de Donald Trump está reubicando a cientos de efectivos en una base militar en Catar.

"La ronda de conversaciones demostró que las ideas sobre el alcance y el mecanismo de alivio de las sanciones difieren de las demandas. Ambas partes deben llegar a un calendario lógico para el levantamiento de la penalización", aseguró un funcionario iraní anónimo para el medio. "Esta hoja de ruta debe ser razonable y basarse en intereses mutuos", añadió.

Se precisa que el enviado especial Steve Witkoff presentó cuatro condiciones necesarias para su país: la reducción del proyecto nuclear, la cancelación de la fabricación de misiles balísticos, la culminación de las financiaciones a grupos terroristas y la suspensión de la represión contra los movimientos civiles. Las mismas que el líder religioso Alí Khamenei no aceptó.

Insistencia por un elemento químico

En particular, pese al rechazo de la demanda de un "enriquecimiento cero" en su programa, lo que había generado fricciones en diálogos previos, Irán mostró apertura para realizar ciertas concesiones en su desarrollo.

Esta solicitud de Washington está vinculada a la preocupación de que la capacidad de obtención de uranio en Teherán pueda ser utilizada con la finalidad de fabricar armas. Sin embargo, el país de Medio Oriente niega rotundamente estar interesado en crear este tipo de armamento, subrayando, por el contrario, su derecho al aumento de la reserva de este mineral.

Estados Unidos exigió que se reduzcan o eliminen sus reservas altamente enriquecido (HEU). Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), al año pasado, la República Islámica poseía más de 440 kg al 60% de pureza, un nivel cercano al 90%.

Beneficios mutuos

El funcionario, durante sus declaraciones para Reuters, mencionó que su nación podría considerar opciones como la exportación de parte de sus almacenamientos de HEU, reducir la pureza de su elemento o, incluso, establecer un consorcio regional de progreso. Todo esto a cambio de que se reconozca su derecho al "enriquecimiento nuclear pacífico".

Por su parte, las autoridades subrayaron que un acuerdo diplomático no solo traería estabilidad política, sino también privilegios económicos para ambas naciones. En el marco de las negociaciones, propusieron oportunidades de inversión real y acceso a intereses económicos sustanciales en el sector petrolero.

No obstante, el agente dejó claro que su gobierno no está dispuesto a ceder el control sobre sus recursos naturales, especialmente en lo que respecta al petróleo y los minerales. En este sentido, Teherán ha mantenido una postura firme: la administración Trump podría ser un socio económico en ciertas áreas, pero no tendrá influencia sobre los recursos estratégicos de Irán.