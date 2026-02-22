HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Las diferencias entre Irán y EE. UU. continúan pese a declaraciones positivas tras negociación, según funcionario

Steve Witkoff, enviado especial estadounidense, presentó cuatro exigencias a Irán: reducción del proyecto nuclear, fin a misiles balísticos, suspensión de financiamiento a terroristas y represión a movimientos civiles.

Esta solicitud de Washington está vinculada a la preocupación de que la capacidad de obtención de uranio en Teherán. Foto: AFP.
Esta solicitud de Washington está vinculada a la preocupación de que la capacidad de obtención de uranio en Teherán. Foto: AFP.

"Logramos alcanzar un acuerdo amplio": así describió el canciller Abbas Araqchi la última reunión de negociaciones en Ginebra, Suiza. Sin embargo, Reuters reveló que Irán y Estados Unidos mantienen diferencias en sus puntos de vista con respecto a las ambiciones nucleares, esto mientras crecen los temores de una confrontación. Cabe indicar que bajo este marco se reportó que la administración de Donald Trump está reubicando a cientos de efectivos en una base militar en Catar.

"La ronda de conversaciones demostró que las ideas sobre el alcance y el mecanismo de alivio de las sanciones difieren de las demandas. Ambas partes deben llegar a un calendario lógico para el levantamiento de la penalización", aseguró un funcionario iraní anónimo para el medio. "Esta hoja de ruta debe ser razonable y basarse en intereses mutuos", añadió.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Se precisa que el enviado especial Steve Witkoff presentó cuatro condiciones necesarias para su país: la reducción del proyecto nuclear, la cancelación de la fabricación de misiles balísticos, la culminación de las financiaciones a grupos terroristas y la suspensión de la represión contra los movimientos civiles. Las mismas que el líder religioso Alí Khamenei no aceptó.

PUEDES VER: Afganistán: El nuevo código talibán legaliza la violencia contra mujeres y niñas

lr.pe

Insistencia por un elemento químico

En particular, pese al rechazo de la demanda de un "enriquecimiento cero" en su programa, lo que había generado fricciones en diálogos previos, Irán mostró apertura para realizar ciertas concesiones en su desarrollo.

Esta solicitud de Washington está vinculada a la preocupación de que la capacidad de obtención de uranio en Teherán pueda ser utilizada con la finalidad de fabricar armas. Sin embargo, el país de Medio Oriente niega rotundamente estar interesado en crear este tipo de armamento, subrayando, por el contrario, su derecho al aumento de la reserva de este mineral.

Estados Unidos exigió que se reduzcan o eliminen sus reservas altamente enriquecido (HEU). Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), al año pasado, la República Islámica poseía más de 440 kg al 60% de pureza, un nivel cercano al 90%.

Beneficios mutuos

El funcionario, durante sus declaraciones para Reuters, mencionó que su nación podría considerar opciones como la exportación de parte de sus almacenamientos de HEU, reducir la pureza de su elemento o, incluso, establecer un consorcio regional de progreso. Todo esto a cambio de que se reconozca su derecho al "enriquecimiento nuclear pacífico".

Por su parte, las autoridades subrayaron que un acuerdo diplomático no solo traería estabilidad política, sino también privilegios económicos para ambas naciones. En el marco de las negociaciones, propusieron oportunidades de inversión real y acceso a intereses económicos sustanciales en el sector petrolero.

No obstante, el agente dejó claro que su gobierno no está dispuesto a ceder el control sobre sus recursos naturales, especialmente en lo que respecta al petróleo y los minerales. En este sentido, Teherán ha mantenido una postura firme: la administración Trump podría ser un socio económico en ciertas áreas, pero no tendrá influencia sobre los recursos estratégicos de Irán.

Notas relacionadas
Irán designa como organizaciones terroristas a las fuerzas armadas y aéreas de países de la Unión Europea

Irán designa como organizaciones terroristas a las fuerzas armadas y aéreas de países de la Unión Europea

LEER MÁS
Irán y Rusia se unen para realizar ejercicios navales cerca del grupo de portaaviones de Estados Unidos

Irán y Rusia se unen para realizar ejercicios navales cerca del grupo de portaaviones de Estados Unidos

LEER MÁS
Irán avanza hacia un posible pacto con Estados Unidos para establecer un programa nuclear tras reunión en Ginebra

Irán avanza hacia un posible pacto con Estados Unidos para establecer un programa nuclear tras reunión en Ginebra

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

LEER MÁS
El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

LEER MÁS
Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las diferencias entre Irán y EE. UU. continúan pese a declaraciones positivas tras negociación, según funcionario

[ESPN 2, En Vivo] Barcelona - Levante HOY por LaLiga de España 2026: sigue el minuto a minuto

[Vía Latina] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley?

Mundo

Servicio Secreto de Estados Unidos mató a un hombre que intentó ingresar a la casa de Donald Trump en Florida

Lula exige a Trump igualdad entre países ante incertidumbre por aranceles de EE.UU.: "No queremos una nueva Guerra Fría"

Irán designa como organizaciones terroristas a las fuerzas armadas y aéreas de países de la Unión Europea

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Elecciones 2026: Candidata a diputada por Lima renuncia a gastos de instalación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025