HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Mundo

Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

Ucrania condenó los recientes ataques rusos con drones y misiles que han dañado la infraestructura eléctrica de varias regiones. El líder solicita apoyo militar internacional para defenderse.

El líder ucraniano destacó que, mientras Rusia elige los ataques, la diplomacia sigue siendo una opción viable. Foto: Composición LR/AFP.
El líder ucraniano destacó que, mientras Rusia elige los ataques, la diplomacia sigue siendo una opción viable. Foto: Composición LR/AFP.

Estados Unidos presiona para que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo sobre el fin de la guerra antes del verano (junio), el conflicto más grande desde la Segunda Guerra Mundial, según el presidente Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano confirmó que Washington propuso nuevas conversaciones en Miami la próxima semana, a lo que Kiev accedió.

"Las elecciones de mitad de mandato al Congreso son definitivamente más importantes para ellos. No seamos ingenuos. Y dicen que quieren tener todo listo para junio", indicó Zelenski, según Reuters.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La administración de Donald Trump intensificó los esfuerzos para mediar entre ambos países, tras casi cuatro años de conflicto. A pesar de conversaciones recientes en Abu Dabi, persisten desacuerdos, principalmente sobre la cuestión territorial.

PUEDES VER: Estados Unidos e Irán inician conversaciones indirectas en Omán sin acuerdo sobre el programa nuclear

lr.pe

Mandatario condena continuidad de ataques rusos

Desde Kiev condenaron el ataque ruso de la noche del viernes al sábado, en el que se utilizaron más de 400 drones y 40 misiles, con el objetivo de dañar la red eléctrica ucraniana. Las regiones afectadas incluyen Volinia, Ivano-Frankovsk, Leópolis, Rivne y Vínnitsia, donde se registraron daños en infraestructuras y viviendas.

A pesar de los ataques, Ucrania mantiene activas sus defensas aéreas. El líder ucraniano destacó que, mientras Rusia elige los ataques, la diplomacia sigue siendo una opción viable. Además, aludiendo al frío extremo, pidió más apoyo militar internacional, específicamente misiles para los sistemas Patriot y NASAMS.

Gobernador ruso denuncia escalada

Los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas a Bélgorod causaron cortes de electricidad en la provincia rusa, según el gobernador local, Viacheslav Gladkov. La interrupción afectó tanto a la ciudad como a varios distritos cercanos, y las autoridades están trabajando para restablecer el suministro.

El ataque dejó cuatro heridos civiles, todos hombres, y causó daños en vehículos e infraestructuras. Siete vehículos fueron atravesados por metralla, y varios edificios residenciales y comerciales resultaron dañados, según RT. Gladkov señaló que, aunque las temperaturas no son extremadamente bajas, el frío sigue representando una amenaza para la población.

Aeropuertos polacos reabren

Los aeropuertos polacos de Lublin y Rzeszów reabrieron tras finalizar las operaciones de aviación militar en el espacio aéreo del país, provocadas por los ataques rusos. El ejército polaco aseguró que no hubo violaciones en su espacio aéreo y agradeció a la OTAN y a la Fuerza Aérea Alemana por su apoyo.

La operación militar en Polonia fue preventiva, diseñada para proteger el espacio aéreo en las zonas cercanas a las regiones amenazadas. Según el comando operativo, los sistemas de defensa aérea y radar han vuelto a sus actividades habituales. Mientras tanto, Ucrania denunció un ataque aéreo masivo ruso contra sus instalaciones energéticas, incluidas las centrales eléctricas en el oeste del país.

Notas relacionadas
Zelenski asegura que Rusia cumplió la tregua de no atacar infraestructuras energéticas en Ucrania

Zelenski asegura que Rusia cumplió la tregua de no atacar infraestructuras energéticas en Ucrania

LEER MÁS
Zelenski afirma que sostendrá negociaciones directas con Rusia y EE. UU. en febrero para poner fin a la guerra en Ucrania

Zelenski afirma que sostendrá negociaciones directas con Rusia y EE. UU. en febrero para poner fin a la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por qualifiers de la Copa Davis: Ignacio Buse juega en dobles

Remate SUNAT 2026: marca Cinestar Multicines sale a subasta tras embargo por deudas

Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

Mundo

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

¿Cuál es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China?

China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

¿Carlos Álvarez renunciará a las Elecciones 2026? Presidente de País para Todos responde

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025