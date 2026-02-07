El líder ucraniano destacó que, mientras Rusia elige los ataques, la diplomacia sigue siendo una opción viable. Foto: Composición LR/AFP.

Estados Unidos presiona para que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo sobre el fin de la guerra antes del verano (junio), el conflicto más grande desde la Segunda Guerra Mundial, según el presidente Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano confirmó que Washington propuso nuevas conversaciones en Miami la próxima semana, a lo que Kiev accedió.

"Las elecciones de mitad de mandato al Congreso son definitivamente más importantes para ellos. No seamos ingenuos. Y dicen que quieren tener todo listo para junio", indicó Zelenski, según Reuters.

La administración de Donald Trump intensificó los esfuerzos para mediar entre ambos países, tras casi cuatro años de conflicto. A pesar de conversaciones recientes en Abu Dabi, persisten desacuerdos, principalmente sobre la cuestión territorial.

Mandatario condena continuidad de ataques rusos

Desde Kiev condenaron el ataque ruso de la noche del viernes al sábado, en el que se utilizaron más de 400 drones y 40 misiles, con el objetivo de dañar la red eléctrica ucraniana. Las regiones afectadas incluyen Volinia, Ivano-Frankovsk, Leópolis, Rivne y Vínnitsia, donde se registraron daños en infraestructuras y viviendas.

A pesar de los ataques, Ucrania mantiene activas sus defensas aéreas. El líder ucraniano destacó que, mientras Rusia elige los ataques, la diplomacia sigue siendo una opción viable. Además, aludiendo al frío extremo, pidió más apoyo militar internacional, específicamente misiles para los sistemas Patriot y NASAMS.

Gobernador ruso denuncia escalada

Los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas a Bélgorod causaron cortes de electricidad en la provincia rusa, según el gobernador local, Viacheslav Gladkov. La interrupción afectó tanto a la ciudad como a varios distritos cercanos, y las autoridades están trabajando para restablecer el suministro.

El ataque dejó cuatro heridos civiles, todos hombres, y causó daños en vehículos e infraestructuras. Siete vehículos fueron atravesados por metralla, y varios edificios residenciales y comerciales resultaron dañados, según RT. Gladkov señaló que, aunque las temperaturas no son extremadamente bajas, el frío sigue representando una amenaza para la población.

Aeropuertos polacos reabren

Los aeropuertos polacos de Lublin y Rzeszów reabrieron tras finalizar las operaciones de aviación militar en el espacio aéreo del país, provocadas por los ataques rusos. El ejército polaco aseguró que no hubo violaciones en su espacio aéreo y agradeció a la OTAN y a la Fuerza Aérea Alemana por su apoyo.

La operación militar en Polonia fue preventiva, diseñada para proteger el espacio aéreo en las zonas cercanas a las regiones amenazadas. Según el comando operativo, los sistemas de defensa aérea y radar han vuelto a sus actividades habituales. Mientras tanto, Ucrania denunció un ataque aéreo masivo ruso contra sus instalaciones energéticas, incluidas las centrales eléctricas en el oeste del país.