Mundo

Ecuador captura a 9 integrantes de las FARC en la frontera con Colombia y decomisa "arsenal de alto poder"

El Ejército ecuatoriano capturó a alias 'Camilo', ciudadano colombiano señalado como líder de una unidad del Frente Oliver Sinisterra.

Las autoridades de Ecuador aseveraron que los detenidos pertenecen al Frente Oliver Sinisterra.
Las autoridades de Ecuador aseveraron que los detenidos pertenecen al Frente Oliver Sinisterra. | Ejército Ecuatoriano

El Ejército de Ecuador capturó a nueve integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante una operación desarrollada en la provincia de Esmeraldas, que limita con el departamento colombiano de Nariño.

De acuerdo con los informes, los detenidos pertenecen al Frente Oliver Sinisterra, grupo que no se acogió al proceso de paz de 2016 con el entonces Gobierno colombiano. Dicho bando también secuestró y asesinó en 2018 a un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Armamento decomisado

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas lograron incautar un "arsenal de alto poder". Entre el material decomisado se encontraban un fusil AR-15 calibre 5,56 mm, una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos calibre 5,56 mm, 27 cartuchos calibre 9 mm, dos cartuchos 12GA y doce chalecos de combate tipo guerrilla.

Las autoridades presentaron el armamento como evidencia del nivel de organización y capacidad armada del grupo para respaldar actividades ilícitas. Precisaron que el operativo se ejecutó luego del arresto de Kevin Daniel R.C., alias 'Camilo', ciudadano colombiano señalado como líder de una unidad del Frente Oliver Sinisterra. El acusado enfrenta cargos por narcotráfico y minería ilegal.

"Los efectivos mantienen operaciones militares en ejecución ante información que sugiere que otros integrantes del grupo estarían ocultos en viviendas y comunidades cercanas", advirtió el gobierno de Ecuador.

Operación militar contra célula disidente

La operación se desplegó con "información de inteligencia militar" desde las 6 de la mañana del 17 de febrero en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro. Los detenidos, según el Ejército ecuatoriano, estaban vinculados a actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de armas, ametrallamientos y protección armada de minería ilegal.

La intervención se realizó en una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina. En 2015, el gobierno de Daniel Noboa había calificado como "grupos armados organizados" a tres disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Entre ellas se encontraba el Frente Oliver Sinisterra.

