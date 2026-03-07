Es falso que en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren no haya ni un psicólogo, como indicó el candidato Francisco Diez-Canseco

En una entrevista en TVPerú Noticias, el candidato presidencial Francisco Diez-Canseco, del partido político Perú Acción, se refirió a la situación de la salud mental en el país y señaló lo siguiente sobre el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de Lima:

Esta información es falsa. El Sindicato de Psicólogos de EsSalud informó a PerúCheck que sí existen profesionales de salud mental en este hospital. “La información es errada”, manifestaron desde el gremio. Agregaron que por lo menos tienen diez psicólogos clínicos asociados al sindicato que atienden en el centro de salud.

Por otro lado, desde la Red Prestacional Sabogal - EsSalud, la jefa del área de psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Pahola Albújar, confirmó a este medio que sí cuentan con los profesionales: “El hospital Sabogal cuenta con 14 psicólogos. La atención se brinda de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados en horario rotativo”.

EsSalud en línea

La línea 107 de EsSalud está habilitada las 24 horas del día todo el año y tiene la opción de orientación ante una alerta sanitaria, de prevención de salud, de psicología, prestaciones sociales y más. Desde la “Opción 2” de orientación en salud mental de la línea 107 confirmaron que el hospital Sabogal sí cuenta con psicólogos: “Sí, el hospital Nacional Alberto Sabogal sí cuenta con el área de psicología dentro del servicio de salud mental”.

Conclusión

La jefa del área de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y el Sindicato de Psicólogos de EsSalud informaron que existen 14 profesionales de la salud mental que trabajan en este centro de salud. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato Francisco Diez-Canseco, sobre que no existían psicólogos en ese hospital, como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.