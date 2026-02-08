Hamás asegura que no entregará armas ni permitirá intervención extranjera en la Franja de Gaza

El grupo terrorista Hamás, establecido en la Franja de Gaza, aseguró que no entregará sus armas ni aceptará una intervención extranjera en la región. Así lo afirmó Khaled Mashal, alto dirigente del movimiento, durante una conferencia ofrecida en Doha.

En rechazo a las exigencias de Estados Unidos e Israel, Mashal destacó que son los palestinos quienes deben gobernar a los palestinos, en referencia a un posible gobierno externo. "Gaza pertenece a la gente de Gaza y a Palestina. No aceptaremos un control extranjero", subrayó.

Movimiento crucial para avanzar hacia la segunda fase del alto al fuego

Tanto Israel como Estados Unidos, a través de Benjamín Netanyahu y Donald Trump, insistieron en que el grupo radical debe entregar sus armas en el corto plazo para avanzar hacia la siguiente fase del cese de hostilidades en el enclave costero palestino.

Trump reiteró en diversas ocasiones que Hamás "prometió" deponer su arsenal, amenazando a la organización por este motivo. Sin embargo, al menos públicamente, el movimiento jamás aceptó la desmilitarización.

El plan de 20 puntos del presidente estadounidense para Gaza especifica de manera tajante que la facción debe "rendirse" en lo relativo a su poderío armamentista.

Continúan las muertes en Gaza

El miércoles 4 de febrero, funcionarios de Salud en Gaza reportaron al menos 24 víctimas mortales tras los ataques israelíes en varios puntos de la Franja.

Miembros del gabinete de Netanyahu aseguraron haber eliminado a tres líderes militantes y a otros individuos que representaban una amenaza para sus tropas, indicando que algunos ataques fueron en respuesta a un asalto de Hamás que dejó gravemente herido a uno de sus soldados.

Un total de 556 palestinos han fallecido a manos del Ejército israelí desde que se implementó el cese de hostilidades, según datos de funcionarios sanitarios de Gaza. Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes reportan la muerte de cuatro de sus soldados desde el comienzo de la tregua.