HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Hamás asegura que no entregará armas ni permitirá intervención extranjera en la Franja de Gaza

Khaled Mashal, alto dirigente del grupo terrorista en Palestina, instó al Consejo de Paz creado por Donald Trump a adoptar un "enfoque equilibrado" que permita la reconstrucción de la Franja.

Hamás rechaza puntos de plan de paz de Donald Trump.
Hamás rechaza puntos de plan de paz de Donald Trump. | Composición LR

El grupo terrorista Hamás, establecido en la Franja de Gaza, aseguró que no entregará sus armas ni aceptará una intervención extranjera en la región. Así lo afirmó Khaled Mashal, alto dirigente del movimiento, durante una conferencia ofrecida en Doha.

En rechazo a las exigencias de Estados Unidos e Israel, Mashal destacó que son los palestinos quienes deben gobernar a los palestinos, en referencia a un posible gobierno externo. "Gaza pertenece a la gente de Gaza y a Palestina. No aceptaremos un control extranjero", subrayó.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

lr.pe

Movimiento crucial para avanzar hacia la segunda fase del alto al fuego

Tanto Israel como Estados Unidos, a través de Benjamín Netanyahu y Donald Trump, insistieron en que el grupo radical debe entregar sus armas en el corto plazo para avanzar hacia la siguiente fase del cese de hostilidades en el enclave costero palestino.

Trump reiteró en diversas ocasiones que Hamás "prometió" deponer su arsenal, amenazando a la organización por este motivo. Sin embargo, al menos públicamente, el movimiento jamás aceptó la desmilitarización.

El plan de 20 puntos del presidente estadounidense para Gaza especifica de manera tajante que la facción debe "rendirse" en lo relativo a su poderío armamentista.

PUEDES VER: Ecuador y Colombia acordaron condiciones para terminar con los aranceles y en busca de la seguridad en la frontera

lr.pe

Continúan las muertes en Gaza

El miércoles 4 de febrero, funcionarios de Salud en Gaza reportaron al menos 24 víctimas mortales tras los ataques israelíes en varios puntos de la Franja.

Miembros del gabinete de Netanyahu aseguraron haber eliminado a tres líderes militantes y a otros individuos que representaban una amenaza para sus tropas, indicando que algunos ataques fueron en respuesta a un asalto de Hamás que dejó gravemente herido a uno de sus soldados.

Un total de 556 palestinos han fallecido a manos del Ejército israelí desde que se implementó el cese de hostilidades, según datos de funcionarios sanitarios de Gaza. Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes reportan la muerte de cuatro de sus soldados desde el comienzo de la tregua.

Notas relacionadas
Israel atacó infraestructura de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza por supuesta "violación" del alto al fuego

Israel atacó infraestructura de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza por supuesta "violación" del alto al fuego

LEER MÁS
El sargento Ran Gvili es identificado como el último rehén israelí asesinado por Hamás en Gaza

El sargento Ran Gvili es identificado como el último rehén israelí asesinado por Hamás en Gaza

LEER MÁS
Hamás afirma que está listo para entregar el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza, según EFE

Hamás afirma que está listo para entregar el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza, según EFE

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

LEER MÁS
Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos de hoy y posiciones tras los resultados de la segunda etapa

Bancos en Perú alcanzaron ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

Perú se expone a un arbitraje desfavorable en tribunales internacionales tras romper acuerdo con Francia

Mundo

Irán pone en duda la "seriedad y preparación" de EE. UU. en las negociaciones sobre su programa nuclear

Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

Asfura y Trump concluyen su reunión privada en la residencia de Mar-a-Lago para hablar de aranceles, inmigración y comercio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Franja Electoral 2026: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal usopor parte de los partidos políticos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025