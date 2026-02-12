Boliviano no pide que anexen su país a Perú: video fue generado con IA

LO FALSO:

Video de boliviano pidiendo que su país sea anexado a Perú.

LO VERDADERO:

Existe tensión en Bolivia debido a la escasez de dólares y combustibles.

Herramientas como SynthID, Hive-Moderation y Sightengine determinaron con un alto grado de certeza que el video fue hecho con IA.

A través de redes sociales como Facebook o Threads empezó a circular un video en el que un hombre, de supuesta nacionalidad boliviana, junto a un grupo de manifestantes, pidió que Bolivia sea anexada al Perú.

En la primera parte del video, se ve a un personaje que parece ser un periodista, quien sostiene un micrófono con las iniciales MVIS. Al investigar este logo, descubrimos que no pertenece a ningún medio de comunicación, ya sea local o internacional.

Posteriormente, la persona entrevistada lanza frases como “estamos cansados del socialismo, queremos volver a la patria Perú", "por favor, Perú, anéxanos”. También se ve a un grupo de personas portando banderas de Perú y Bolivia que gritan al coro de “queremos ser peruanos, madre patria, Perú”.

La publicación se difunde en el contexto de una grave crisis en Bolivia, que combina una difícil situación económica con alta inflación, escasez de dólares y combustibles, y un gran déficit fiscal que ha obligado al gobierno a declarar una emergencia energética y social.

Supuestos ciudadanos bolivianos pidieron ser anexados al Perú. Foto: Facebook

El video fue creado con inteligencia artificial

El equipo de Verificador de La República analizó el video con SynthID, una herramienta de Google diseñada para identificar contenidos generados con inteligencia artificial.

Cabe señalar que, cuando una imagen es creada o editada con herramientas de IA de Google, el sistema incorpora una marca de agua imperceptible para el ojo humano mediante SynthID. Tras el análisis, la herramienta concluyó que “la totalidad o gran parte de este contenido ha sido editado o generado con la inteligencia artificial de Google".

También se analizó el video con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyó que el video presentaba un 99% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Supuesto grupo de ciudadanos lanzaron frases como "queremos ser peruanos, madre patria, Perú”. Foto: Facebook

Posteriormente, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 99% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Por otra parte, el video contiene una marca de agua, de la cuenta ‘Vish0p’ de TikTok. Al revisar el perfil, se constató que se trata de una cuenta que constantemente comparte videos generados con IA. Además, el propio video original contiene la etiqueta de que fue generado por la inteligencia artificial.

Conclusión

Un video que circula en redes sociales sobre un supuesto pedido de anexión de Bolivia al Perú ha sido confirmado como contenido generado por inteligencia artificial. A pesar de que muestra a personas realizando protestas, las herramientas de verificación como SynthID, Hive-Moderation y Sightengine detectaron que el clip fue creado digitalmente. Además, el análisis revela que la cuenta detrás de su difusión, 'Vish0p' en TikTok, se dedica exclusivamente a compartir contenidos creados con IA.