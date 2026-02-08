La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se perfila como clara ganadora de las elecciones generales anticipadas celebradas este domingo. De acuerdo con los primeros sondeos a pie de urna difundidos por la cadena pública NHK tras el cierre de los colegios electorales, el Partido Liberal Democrático (PLD), que lidera Takaichi, obtendría entre 274 y 328 de los 465 escaños de la Cámara Baja del Parlamento lo que supera la mayoría absoluta.

Los resultados preliminares confirman el éxito de la apuesta política de la mandataria, quien decidió adelantar los comicios apenas semanas después de asumir el cargo, luego de imponerse en las primarias del PLD en octubre.

Sanae Takaichi supera la mayoría absoluta

Según las proyecciones de NHK, el PLD no solo alcanzaría la mayoría absoluta fijada en 233 escaños, sino que podría superarla en solitario, algo que no ocurría desde las elecciones generales de 2021. El recuento preliminar indicaba que, incluso antes de completarse el conteo oficial, el partido ya había rebasado ese umbral clave para gobernar sin depender de alianzas.

A estos resultados se sumaría el desempeño del Partido de la Innovación de Japón (Ishin), actual socio de coalición del PLD, que obtendría entre 28 y 38 escaños. De confirmarse estas cifras, ambos partidos sumarían entre 302 y 366 diputados, una base parlamentaria especialmente sólida en la Cámara Baja, la más influyente del sistema legislativo japonés.

La oposición sufre una fuerte derrota electoral

El principal bloque opositor, la Alianza Reformista Centrista —formada por el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito—, aparece como el gran perdedor de la jornada. Según NHK, ambas formaciones obtendrían entre 37 y 91 escaños, muy por debajo de los 172 que controlaban antes de la disolución de la Cámara Baja.

El debilitamiento de la oposición deja un escenario parlamentario fragmentado y con escasa capacidad de contrapeso frente al Ejecutivo. La participación electoral, sin embargo, mostró un aumento del voto anticipado respecto a comicios anteriores, pese a que las condiciones climáticas obligaron a retrasar o adelantar el cierre de algunos centros de votación.

El auge limitado de partidos minoritarios

Entre las agrupaciones emergentes, el populista Sanseito, de discurso marcadamente antiinmigración y con el lema “Japanese First”, lograría entre 5 y 14 escaños, según las proyecciones de NHK. Aunque esto supondría multiplicar su representación anterior, el resultado quedaría lejos del objetivo de 30 curules que se había planteado la formación.

Su líder, Sohei Kamiya, reconoció haber recibido un “impulso significativo”, pero admitió que el fuerte desempeño del PLD limitó el crecimiento de su fuerza política. El resto de fuerzas minoritarias mantendría una presencia reducida en la nueva legislatura.

Un mandato reforzado

Takaichi había planteado estas elecciones como un referéndum a su liderazgo y llegó a advertir que dimitiría si su alianza no alcanzaba la mayoría absoluta. Los primeros sondeos no solo descartan ese escenario, sino que apuntan a un mandato reforzado para la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Japón.

Uno de los puntos clave ahora será determinar si la coalición logra superar los 310 escaños, equivalentes a dos tercios de la Cámara Baja, lo que permitiría aprobar leyes bloqueadas por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin son minoría. Ese umbral es considerado esencial para avanzar en eventuales reformas constitucionales.

En el plano internacional, Takaichi llega fortalecida tras una campaña centrada en el aumento de las capacidades defensivas de Japón y en un papel más activo del país en el escenario global, en un contexto de crecientes tensiones regionales con China y Corea del Norte. De confirmarse los resultados oficiales, la primera ministra afrontará su nuevo mandato con uno de los mayores respaldos parlamentarios de la política japonesa reciente.