HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

El partido de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, recupera la mayoría en elecciones legislativas, según primeros sondeos

Los resultados preliminares apuntan al respaldo público. Takaichi ha buscado un sólido mandato para su agenda conservadora.

La conservadora Sanae Takaichi durante las elecciones parlamentarias del 8 de febrero. Foto: AFP
La conservadora Sanae Takaichi durante las elecciones parlamentarias del 8 de febrero. Foto: AFP

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se perfila como clara ganadora de las elecciones generales anticipadas celebradas este domingo. De acuerdo con los primeros sondeos a pie de urna difundidos por la cadena pública NHK tras el cierre de los colegios electorales, el Partido Liberal Democrático (PLD), que lidera Takaichi, obtendría entre 274 y 328 de los 465 escaños de la Cámara Baja del Parlamento lo que supera la mayoría absoluta.

Los resultados preliminares confirman el éxito de la apuesta política de la mandataria, quien decidió adelantar los comicios apenas semanas después de asumir el cargo, luego de imponerse en las primarias del PLD en octubre.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

Sanae Takaichi supera la mayoría absoluta

Según las proyecciones de NHK, el PLD no solo alcanzaría la mayoría absoluta fijada en 233 escaños, sino que podría superarla en solitario, algo que no ocurría desde las elecciones generales de 2021. El recuento preliminar indicaba que, incluso antes de completarse el conteo oficial, el partido ya había rebasado ese umbral clave para gobernar sin depender de alianzas.

A estos resultados se sumaría el desempeño del Partido de la Innovación de Japón (Ishin), actual socio de coalición del PLD, que obtendría entre 28 y 38 escaños. De confirmarse estas cifras, ambos partidos sumarían entre 302 y 366 diputados, una base parlamentaria especialmente sólida en la Cámara Baja, la más influyente del sistema legislativo japonés.

PUEDES VER: Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

lr.pe

La oposición sufre una fuerte derrota electoral

El principal bloque opositor, la Alianza Reformista Centrista —formada por el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito—, aparece como el gran perdedor de la jornada. Según NHK, ambas formaciones obtendrían entre 37 y 91 escaños, muy por debajo de los 172 que controlaban antes de la disolución de la Cámara Baja.

El debilitamiento de la oposición deja un escenario parlamentario fragmentado y con escasa capacidad de contrapeso frente al Ejecutivo. La participación electoral, sin embargo, mostró un aumento del voto anticipado respecto a comicios anteriores, pese a que las condiciones climáticas obligaron a retrasar o adelantar el cierre de algunos centros de votación.

PUEDES VER: El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

lr.pe

El auge limitado de partidos minoritarios

Entre las agrupaciones emergentes, el populista Sanseito, de discurso marcadamente antiinmigración y con el lema “Japanese First”, lograría entre 5 y 14 escaños, según las proyecciones de NHK. Aunque esto supondría multiplicar su representación anterior, el resultado quedaría lejos del objetivo de 30 curules que se había planteado la formación.

Su líder, Sohei Kamiya, reconoció haber recibido un “impulso significativo”, pero admitió que el fuerte desempeño del PLD limitó el crecimiento de su fuerza política. El resto de fuerzas minoritarias mantendría una presencia reducida en la nueva legislatura.

Un mandato reforzado

Takaichi había planteado estas elecciones como un referéndum a su liderazgo y llegó a advertir que dimitiría si su alianza no alcanzaba la mayoría absoluta. Los primeros sondeos no solo descartan ese escenario, sino que apuntan a un mandato reforzado para la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Japón.

Uno de los puntos clave ahora será determinar si la coalición logra superar los 310 escaños, equivalentes a dos tercios de la Cámara Baja, lo que permitiría aprobar leyes bloqueadas por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin son minoría. Ese umbral es considerado esencial para avanzar en eventuales reformas constitucionales.

En el plano internacional, Takaichi llega fortalecida tras una campaña centrada en el aumento de las capacidades defensivas de Japón y en un papel más activo del país en el escenario global, en un contexto de crecientes tensiones regionales con China y Corea del Norte. De confirmarse los resultados oficiales, la primera ministra afrontará su nuevo mandato con uno de los mayores respaldos parlamentarios de la política japonesa reciente.

Notas relacionadas
Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

Zelenski revela que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine antes de junio y anuncia nuevas reuniones

LEER MÁS
Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

LEER MÁS
Asfura y Trump concluyen su reunión privada en la residencia de Mar-a-Lago para hablar de aranceles, inmigración y comercio

Asfura y Trump concluyen su reunión privada en la residencia de Mar-a-Lago para hablar de aranceles, inmigración y comercio

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

LEER MÁS
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El partido de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, recupera la mayoría en elecciones legislativas, según primeros sondeos

[DSports, En Vivo] ¿Dónde juega Real Madrid vs Valencia HOY por la fecha 23 de LaLiga de España?

Irán evalúa frenar negociaciones con EE. UU. y pone en duda su "seriedad y preparación"

Mundo

Irán evalúa frenar negociaciones con EE. UU. y pone en duda su "seriedad y preparación"

Ganó un millón de dólares por su labor educativa: la historia de la maestra que cambió el futuro de miles de niños

Hamás asegura que no entregará armas ni permitirá intervención extranjera en la Franja de Gaza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Franja Electoral 2026: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal usopor parte de los partidos políticos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025