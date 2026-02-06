Brasil se prepara para exportar miles de toneladas de burlanda de maíz a China. | IA LR

Brasil está a punto de alcanzar por primera vez el millón de toneladas exportadas de burlanda de maíz (DDGS), gracias a la apertura del mercado chino, una medida que se dio el año pasado. Este avance genera grandes expectativas de crecimiento para este subproducto esencial en la producción de bioetanol.

El primer envío, que tendrá como destino China, se realizará en las próximas semanas desde el puerto de Imbituba. La carga será de 65.500 toneladas y será gestionada por Inpasa, la principal productora de bioetanol a base de maíz en América Latina.

El impacto positivo del maíz en Brasil

Aunque en Brasil la mayor parte del bioetanol se obtiene de la caña de azúcar, en los últimos años el aumento en la producción ha sido impulsado principalmente por el maíz. Este cambio permitió a regiones como el Cerrado brasileño agregar valor al cereal desde su origen, lo que reduce la necesidad de largos traslados hacia los puertos y optimiza la logística.

Actualmente, Brasil es el tercer mayor productor mundial de DDGS. En 2024 exportó alrededor de 791.000 toneladas, y en 2025 los envíos aumentaron a 826.000 toneladas. Con la apertura del mercado chino, las previsiones indican que las exportaciones superarán el millón de toneladas en 2026.

La nueva planta de bioetanol en territorio brasileño

A finales del año pasado, Inpasa, la principal productora de bioetanol a base de maíz de Latinoamérica, dio a conocer un nuevo ciclo de inversiones en el estado brasieño de Mato Grosso. Este incluye la construcción de una planta en Rondonópolis y la expansión de la biorrefinería en Nova Mutum.

Esta nueva instalación será la décima de la empresa y la tercera en el estado. Su inauguración está programada para el primer trimestre de 2027. La planta de bioetanol tendrá la capacidad de procesar dos millones de toneladas de maíz al año, produciendo 1000 millones de litros de bioetanol, 490.000 toneladas de DDGS, 47.000 toneladas de aceite de maíz y 345.000 GWh de electricidad.

Fundada en 2006, Inpasa comenzó sus operaciones en Paraguay y actualmente tiene dos unidades en ese país, cinco en Brasil, y tres más en construcción en Rondonópolis, Luís Eduardo Magalhães (con apertura prevista para el primer trimestre de 2026) y Rio Verde (prevista para el primer trimestre de 2027).

Un producto codiciado por Estados Unidos

La burlanda de maíz es un subproducto muy deseado por países como Estados Unidos y Japón debido a sus beneficios nutricionales para los animales, especialmente para los bovinos de carne y leche. Este producto, rico en proteínas, grasas y energía, ofrece una mejor composición nutricional que el grano de maíz original.

Estados Unidos produce alrededor del 32% de las exportaciones globales de maíz, con una producción anual que supera las 350-390 millones de toneladas métricas. Entre sus principales compradores se encuentran países de América Latina y el Medio Oriente, como México, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia.

Por otro lado, la ganadería japonesa, que incluye aves, cerdos y bovinos, necesita fuentes proteicas y energéticas para equilibrar las raciones. En este sentido, obtener la burlanda de maíz resultaría conveniente para ellos, ya que, en comparación con la soja u otros ingredientes, es más económica y eficiente.