Ciencia

Biólogos japoneses grabaron a 2 plantas ‘conversando’ entre ellas para intentar salvarse de su depredador

Un experimento con especies de tomate y maleza mostró que son capaces de activar sus defensas al detectar señales emitidas por otras.

El experimento revela a dos especies de plantas que realizan una comunicación química y casi imperceptible. Foto: Captura
Por primera vez, un equipo de biólogos en Japón logró visualizar en tiempo real y en video cómo una planta responde a las señales emitidas por otra cuando está bajo amenaza. La investigación demostró que ellas pueden percibir compuestos liberados por hojas dañadas de ejemplares vecinos y activar respuestas defensivas a nivel celular.

El estudio, liderado por el biólogo molecular Masatsugu Toyota de la Universidad de Saitama, reveló que las plantas utilizan redes de comunicación vegetal basadas en señales químicas y físicas para enviar mensajes de alerta. Este descubrimiento sería clave para la ecología química y la defensa contra plagas en cultivos.

PUEDES VER: Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

lr.pe

¿Cómo se comunican las plantas?

Estos organismos interactúan con su entorno a través de compuestos químicos volátiles que se liberan al aire cuando sufren daños por herbívoros como la oruga Spodoptera litura, utilizada en algunos experimentos. Estas moléculas pueden ser percibidas por plantas cercanas, que responden activando procesos internos de defensa antes de que el daño ocurra.

El experimento registra cómo dos especies realizan procesos químicos para comunicarse ante la amenaza de una oruga. Foto: Nature

Según el estudio, esta percepción no implica intención ni lenguaje, sino un mecanismo bioquímico altamente preciso. Al detectar estos compuestos, las plantas desencadenan señales de calcio en sus células, que funcionan como mensajeros internos para activar genes relacionados con la respuesta al estrés y la defensa.

PUEDES VER: Científicos chinos confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

lr.pe

¿Cómo fue el experimento entre ambas plantas?

El equipo de Toyota trabajó con las especies de Arabidopsis thaliana y tomate. Mediante un sistema controlado de flujo de aire, los investigadores expusieron ejemplares sanos a los compuestos volátiles emitidos por hojas dañadas, sin que existiera contacto físico entre ellas.

Para observar la respuesta, utilizaron biosensores fluorescentes capaces de detectar cambios en los niveles de calcio celular. Al recibir los compuestos volátiles, las hojas de las plantas intactas mostraron rápidamente ráfagas de señales de calcio, especialmente en células cercanas a los estomas, lo que confirmó la activación de mecanismos de defensa a nivel celular.

"Por fin hemos desvelado la intrincada historia de cuándo, dónde y cómo estas responden a los 'mensajes de alerta' aéreos de sus vecinas amenazadas. Esta red de comunicación etérea, oculta a nuestra vista, desempeña un papel fundamental para proteger a sus vecinas de amenazas inminentes y de forma oportuna", declaró Toyota.

