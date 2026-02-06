Estados Unidos y El Salvador firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco en Washington. | Composición LR

Washington sigue desafiando a China. El 29 de enero de 2026 se conoció que el gobierno de Donald Trump y un país de América Latina firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco para reducir barreras arancelarias, fortalecer las exportaciones y mejorar la relación económica bilateral.

Según la Casa Blanca, el pacto también simplificará los procesos regulatorios para la exportación de productos industriales, agrícolas, farmacéuticos, médicos y bienes manufacturados provenientes de Estados Unidos.

Estados Unidos y este país firman acuerdo para impulsar un nuevo orden comercial en América Latina

Estados Unidos y El Salvador firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco para fortalecer las cadenas de suministro. En este contexto, la administración de Donald Trump anunció que eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones salvadoreñas a Florida, California, Nueva York y otros estados del país.

"La visión de Trump es construir un nuevo orden comercial para la asociación y prosperidad en América Latina", dijo el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Lee Greer, quien participó en la firma del convenio con la ministra de Economía salvadoreña María Luisa Hayem.

Entre los beneficios se encuentran el aumento de envíos salvadoreños, como productos textiles, café, azúcar y otros bienes con baja competencia, que ingresarán al mercado estadounidense en mejores condiciones. Otras ventajas incluyen la modernización de las cadenas productivas y la atracción de inversión extranjera.

Es importante recordar que El Salvador forma parte del Tratado de Libre Comercio que Washington refrendó con Centroamérica y la República Dominicana.

¿Por qué Estados Unidos desafía a China tras firmar acuerdo con El Salvador?

Con el nuevo convenio entre Estados Unidos y El Salvador, el gobierno de Donald Trump estaría desafiando a China. En primer lugar, la alianza permitirá que el régimen de Nayib Bukele elimine las barreras a los productos agrícolas estadounidenses, apoye una moratoria multilateral permanente sobre los aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas, prohíba la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, mantenga altos niveles de protección ambiental, combata la tala ilegal y el comercio ilícito de vida silvestre, entre otros.

En ese escenario, el Banco Central de Reserva de El Salvador precisó que el país alcanzó una cifra récord de importaciones de bienes desde China en 2025 por un valor de 3.566,2 millones de dólares, considerada la cifra más alta desde 1994.

Pekín, además, se convirtió en el segundo socio comercial más importante para las importaciones de El Salvador y superó a Washington, que el año pasado vendió mercancías por un total de 4.677,8 millones de dólares a la nación liderada por Bukele.