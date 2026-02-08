HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zelenski denuncia que Ucrania sufrió una oleada de más de 3.000 ataques rusos en una semana

La ofensiva rusa incluyó miles de drones, bombas guiadas y misiles, y dejó al menos un muerto, varios heridos y daños en infraestructuras clave.

Daños en una zona residencial en Donetsk, Ucrania. Foto: AFP
Daños en una zona residencial en Donetsk, Ucrania. Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que Rusia lanzó en la primera semana de febrero una intensa ofensiva aérea con más de 3.000 ataques dirigidos contra ciudades y localidades ucranianas. La nueva escalada se da en medio de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una salida negociada de la guerra.

“Más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles de varios tipos han sido lanzados por la Federación rusa contra nuestras ciudades y pueblos solo esta semana”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en su canal de Telegram, acompañado de un video que muestra los daños provocados.

Ofensiva diaria contra Ucrania

Zelenski advirtió que las acciones militares rusas se repiten “casi todos los días” y golpean la infraestructura energética, logística y edificios residenciales, incluso mientras se intenta negociar el fin del conflicto. El presidente aludió así a los recientes contactos trilaterales entre enviados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebrados en Abu Dabi.

“No podemos cerrar los ojos ante los ataques rusos. Si no hay una respuesta del mundo, los bombardeos serán cada vez más frecuentes y más brutales”, alertó Zelenski, quien volvió a reclamar apoyo militar internacional, en especial misiles para los sistemas de defensa aérea y armamento para las tropas ucranianas. También pidió mantener una “presión constante” sobre Moscú.

La ofensiva se intensificó durante el fin de semana. Solo entre el viernes y el sábado, se lanzaron más de 400 drones y alrededor de 40 misiles, con la infraestructura energética como principal objetivo, lo que obligó a aplicar cortes de electricidad de emergencia en casi todas las regiones del país.

Daños y víctimas tras la ofensiva rusa

En la noche del sábado al domingo, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia empleó 101 drones, de los cuales 69 fueron derribados o destruidos. Sin embargo, se registraron 32 impactos en 13 puntos del territorio, además de una explosión tras la caída de un dron abatido. La mayoría de los aparatos utilizados, unos 70, eran drones Shahed, de diseño iraní.

El ataque obligó a movilizar a la aviación ucraniana, unidades de misiles antiaéreos, sistemas de guerra electrónica y grupos de fuego móviles, según detallaron las autoridades militares.

También hubieron víctimas civiles. En la ciudad de Jersón, al sur del país, ocho mujeres resultaron heridas tras el lanzamiento de proyectiles que dañaron viviendas, comercios y otros edificios del distrito de Korabelni, informó la administración regional.

Además, en Kramatorsk, en el este de Ucrania, una mujer de 77 años murió y tres hombres resultaron heridos luego de que el Ejército ruso lanzara una bomba aérea FAB-250 que impactó cerca de un edificio residencial. La fiscalía regional de Donetsk precisó que al menos once bloques de viviendas y varios automóviles quedaron dañados por la explosión.

