Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR
Deportes

Sin Maxloren Castro ni Santi González, la posible alineación titular de Sporting Cristal para enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores

Los celestes tendrán algunas bajas para el partido de ida ante Carabobo por Copa Libertadores. Paulo Autuori alista algunos cambios para obtener un buen resultado en su visita a Venezuela.

Sporting Cristal llega a esta fase luego de eliminar a 2 de Mayo. Foto: CONMEBOL
Sporting Cristal llega a esta fase luego de eliminar a 2 de Mayo. Foto: CONMEBOL

Sporting Cristal afrontará la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Carabobo. El equipo celeste tendrá la misión de eliminar al elenco venezolano si quiere acceder a la fase de grupos. Por su parte, su rival de turno, llega de eliminar a Huachipato en la etapa previa de la competencia.

La mala noticia para el estratega Paulo Autuori es la baja de Santiago González, quien sufrió una lesión. El otro futbolista que se perderá este duelo será Maxloren Castro, pero su ausencia se debe a temas extradeportivos. Por lo demás, el técnico brasileño tendría a disposición a los futbolistas que venían teniendo continuidad en los últimos encuentros del campeonato local e internacional.

Posible alineación de Sporting Cristal

El lugar de Santiago González como extremo por derecha, iría Gabriel Santana, quien ya sabe lo que es jugar en esa posición. De todas formas, mucho dependerá de las indicaciones del técnico Paulo Autuori.

  • Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

En cuanto al equipo venezolano, el entrenador Daniel Farías enviaría el siguiente once para enfrentar a los celestes: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

¿A qué hora juega Sporting Cristal ante Carabobo?

El choque de ida entre Sporting Cristal y Carabobo se juega este miércoles 4 de marzo, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario venezolano). La transmisión por TV estará a cargo del canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium.

Pronóstico de Sporting Cristal ante Carabobo

No hay un claro favorito para este cruce. Las cuotas de las principales casas de apuestas varían entre el triunfo de los peruanos y de los venezolanos por un muy estrecho margen.

  • Betsson: gana Cristal (2,58), empate (2,98), gana Carabobo (2,82)
  • Betano: gana Cristal (2,75), empate (3,15), gana Carabobo (2,90)
  • Bet365: gana Cristal (2,70), empate (2,88), gana Carabobo (2,90)
  • 1XBet: gana Cristal (2,70), empate (3,07), gana Carabobo (2,89)
  • Coolbet: gana Cristal (2,65), empate (3,10), gana Carabobo (2,90)
  • Doradobet: gana Cristal (2,85), empate (3,00), gana Carabobo (2,90).

