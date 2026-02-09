La aprobación de Starmer en Reino Unido es muy baja. | AFP

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, enfrenta presión para renunciar después de que Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos, apareciera vinculado a los archivos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, según declaraciones de su portavoz, no tiene intención de dejar el cargo y sigue "centrado en su trabajo".

La tensión aumentó cuando su jefe de comunicación, Tim Allam, y su asesor más cercano, Morgan McSweeney, dimitieron de sus puestos. Desde el Partido Laborista Escocés, liderado por Anas Sarwar, también pidieron su dimisión, citando su incapacidad para gobernar, lo que se interpretó como una ruptura de la alianza.

Los vínculos Epstein - Mandelson

Peter Mandelson, quien fue embajador del Reino Unido en 2024, fue una de las figuras políticas de mayor notoriedad involucradas en las recientes revelaciones de los documentos de Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson revelaron una relación personal, transacciones financieras, fotos privadas y evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.

La semana pasada, Starmer expresó "sentir que había creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado".

Caída en las preferencias

Además de lidiar con el caso Epstein, Keir Starmer enfrenta una de las crisis políticas más graves de su mandato, reflejada en un bajo índice de aprobación.

Según una publicación del Times, su índice de aprobación era del -48% a finales de enero. Además, más de la mitad (55%) de los votantes laboristas han manifestado una opinión negativa sobre Starmer.