HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Primer ministro del Reino Unido rechaza dimisión a pesar del escándalo vinculado al caso Jeffrey Epstein

Keir Starmer, primer ministro británico, se encuentra bajo la lupa luego de que su segundo asesor y su jefe de comunicaciones dimitieran, por el nombramiento de Peter Mandelson (involucrado en los casos Epstein) como embajador en Estados Unidos.

La aprobación de Starmer en Reino Unido es muy baja.
La aprobación de Starmer en Reino Unido es muy baja. | AFP

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, enfrenta presión para renunciar después de que Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos, apareciera vinculado a los archivos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, según declaraciones de su portavoz, no tiene intención de dejar el cargo y sigue "centrado en su trabajo".

La tensión aumentó cuando su jefe de comunicación, Tim Allam, y su asesor más cercano, Morgan McSweeney, dimitieron de sus puestos. Desde el Partido Laborista Escocés, liderado por Anas Sarwar, también pidieron su dimisión, citando su incapacidad para gobernar, lo que se interpretó como una ruptura de la alianza.

TE RECOMENDAMOS

VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ataques nocturnos de Rusia en Ucrania dejan al menos cuatro muertos; entre ellos, un niño de 10 años

Los vínculos Epstein - Mandelson

Peter Mandelson, quien fue embajador del Reino Unido en 2024, fue una de las figuras políticas de mayor notoriedad involucradas en las recientes revelaciones de los documentos de Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson revelaron una relación personal, transacciones financieras, fotos privadas y evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.

La semana pasada, Starmer expresó "sentir que había creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado".

PUEDES VER: ¿Qué gana Estados Unidos con un nuevo tratado nuclear tras el fin del New START?

lr.pe

Caída en las preferencias

Además de lidiar con el caso Epstein, Keir Starmer enfrenta una de las crisis políticas más graves de su mandato, reflejada en un bajo índice de aprobación.

Según una publicación del Times, su índice de aprobación era del -48% a finales de enero. Además, más de la mitad (55%) de los votantes laboristas han manifestado una opinión negativa sobre Starmer.

Notas relacionadas
Robert Smith y la historia emocional de The Cure

Robert Smith y la historia emocional de The Cure

LEER MÁS
Un club histórico de Europa planea invertir US$ 2.600 millones en su estadio y podrían albergar a 100.000 espectadores

Un club histórico de Europa planea invertir US$ 2.600 millones en su estadio y podrían albergar a 100.000 espectadores

LEER MÁS
Joven parapléjico integra primer ensayo del chip cerebral de Elon Musk en Reino Unido y revela cómo cambió su vida

Joven parapléjico integra primer ensayo del chip cerebral de Elon Musk en Reino Unido y revela cómo cambió su vida

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

LEER MÁS
¿Qué gana Estados Unidos con un nuevo tratado nuclear tras el fin del New START?

¿Qué gana Estados Unidos con un nuevo tratado nuclear tras el fin del New START?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
México envía a Cuba dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en medio de tensiones con EE. UU.

México envía a Cuba dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en medio de tensiones con EE. UU.

LEER MÁS
EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

LEER MÁS
Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

Corredor Morado prepara ampliación en su servicio regular: este sería su nuevo paradero final

Mundo

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Europa toma una dura decisión que amenaza las exportaciones de soja de este país de América Latina, el histórico vendedor de China

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025