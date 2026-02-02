HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Un club histórico de Europa planea invertir US$ 2.600 millones en su estadio y podrían albergar a 100.000 espectadores

Europa proyecta la construcción de uno de los estadios más grandes y modernos del planeta, en el corazón de un megaproyecto urbano que busca transformar por completo una histórica zona futbolera.

Nuevo estadio podría albergar a 100.000 espectadores
Nuevo estadio podría albergar a 100.000 espectadores | Foto: Manchester United

Desde Inglaterra, se planea un ambicioso proyecto que transformaría por completo la zona de Old Trafford. El Manchester United alista una inversión histórica para construir un nuevo estadio con capacidad para 100.000 personas. Según proyecciones de un estudio de la consultora Oxford Economics, esta transformación podría inyectar más de 7.000 millones de libras esterlinas anuales a la economía del Reino Unido.

La directora de operaciones del conjunto ‘red devils’, Collette Roche, reafirmó el compromiso del club con la construcción de un nuevo estadio de talla mundial, como parte de un distrito deportivo, empresarial y cultural en la zona de Old Trafford. “Aún estamos en las primeras etapas del proyecto, pero es una oportunidad increíble, no solo para el Manchester United, sino para la región”, declaró en el pódcast We Built This City. "Construiremos un estadio magnífico para nuestro equipo, para el club y para nuestra afición", añadió.

Proyecciones del nuevo estadio del Manchester United que podría albergar a 100.000 espectadores. Foto: Manchester United

Proyecciones del nuevo estadio del Manchester United que podría albergar a 100.000 espectadores. Foto: Manchester United

PUEDES VER: Felipe Chávez se va del Bayern Múnich: volante peruano deja el club a préstamo en búsqueda de minutos en la Bundesliga

lr.pe

¿Cómo será el nuevo estadio Old Trafford?

El nuevo estadio del Manchester United será el núcleo de un ambicioso plan de regeneración urbana en Old Trafford, que abarcará unas 159 hectáreas. Para su desarrollo, se ha conformado una corporación especializada que liderará el proceso en coordinación con autoridades locales.

  • La construcción de un estadio con capacidad para 100.000 personas.
  • La edificación de más de 15.000 nuevas viviendas.
  • Creación de hasta 48.000 empleos a nivel local.
  • Mejora sustancial del transporte y los espacios públicos.
  • Una inyección estimada de más de 7.000 millones de libras esterlinas anuales a la economía del Reino Unido.
Exhibición de lo que sería las afueras del nuevo Old Trafford. Foto: Manchester United

Exhibición de lo que sería las afueras del nuevo Old Trafford. Foto: Manchester United

PUEDES VER: Joven parapléjico integra primer ensayo del chip cerebral de Elon Musk en Reino Unido y revela cómo cambió su vida

lr.pe

¿Por qué todavía no hay avances del nuevo Old Trafford?

El proyecto aún se encuentra en etapa de planificación. Aunque hace más de 10 meses el accionista minoritario del club, Sir Jim Ratcliffe, había anticipado que las obras comenzarían antes de fin de año, el plazo ya venció y persisten las dudas sobre su avance. Pese a ello, Collette Roche sostuvo que los preparativos continúan con firmeza y que se están tomando decisiones clave, como la ubicación exacta del nuevo recinto.

“Queremos que el estadio esté aquí por más de 100 años, así que tomarnos el tiempo necesario es fundamental para hacer lo correcto”, explicó Roche a la BBC en diciembre. Aunque reconoció que el proceso es complejo, señaló que el respaldo de la junta directiva y las autoridades locales demuestra que existe un compromiso real para sacar adelante este megaproyecto.

