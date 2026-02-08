Robert Smith y la historia emocional de The Cure

El pasado domingo 1 de febrero, durante la ceremonia de los premios Grammy, la banda británica The Cure obtuvo sus dos primeras estatuillas de su trayectoria. Ambos galardones se dieron por el álbum Songs of a Lost World (Mejor Álbum de Música Alternativa) y la canción de “Alone” (Mejor Interpretación de Música Alternativa) del referido álbum.

“Simon, Jason, Roger, Reeves y yo queremos agradecer a los Grammys por este maravilloso premio. Nos sentimos muy honrados de recibirlo… Lo más importante: (agradecemos también) a todos los fans de The Cure en todo el mundo que vinieron a nuestros shows de Lost World y disfrutaron de nuestra música. Sin ustedes, nada de esto sería posible”, fueron las palabras de Robert Smith leídas por el cantautor Jesse Welles, quien fue el responsable de presentar la categoría Mejor Interpretación de Música Alternativa. Segundos después, el propio Welles recibió en nombre de la banda el Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World.

Los británicos no asistieron a la ceremonia a razón del funeral del guitarrista y tecladista Perry Bamonte, llevado a cabo, en privado, el viernes 30 de enero. Bamonte fue parte de The Cure y su muerte, acaecida el 24 de diciembre de 2025, afectó a Robert Smith y sus compañeros.

The Cure se fundó en Crawley, en 1976, y aunque por un breve periodo usaron otros nombres como Easy Cure y Malice, se establecieron como The Cure desde 1978. Desde 1976 a la fecha, hablamos de 24 producciones entre álbumes de estudio y recopilatorios. Y los melómanos, que ya están deduciendo, saben que en ese copioso trabajo hay más de una obra maestra, ya sea a manera de canciones o álbumes.

Se trata de los primeros premios Grammy de la banda en 50 años. Para muchos es un acto de justicia que debió haber llegado hace tiempo y, para otros (los más realistas), no es que el Grammy reconozca a The Cure, cuando lo cierto es que The Cure le da jerarquía a un galardón que se caracteriza por famoso/consagratorio y al mismo tiempo desacertado. No lo vamos a negar; no pocos se sorprendieron y alegraron con sendos galardones. Pero tampoco vamos a obviar una verdad: The Cure ya ocupa un lugar de privilegio en el imaginario cultural/musical mundial. Es decir, si en algo ayuda el Grammy, es que permite visibilizar un poco más la grandeza de The Cure. El Grammy no define, ni consagra a la trayectoria de The Cure. Que eso quede claro.

La historia emocional

Existe un consenso en cuanto al estilo de la banda. Su sonido transita por los ritmos del post-punk, el new wave y el rock gótico. Uno de sus mayores méritos, lo cual nos revela una coherencia, es que The Cure se ha mantenido firme en sus postulados melódicos en épocas en las que había que estar a la moda para no desaparecer o quedar relegado. En este sentido, pensemos en la década de los 80, cuando la industria musical tuvo una abierta preferencia por ritmos más alegres y movidos. The Cure ni se inmutó ante esa avalancha de felicidad que tuvo, principalmente, a las bandas de new wave en la cresta.

Esa coherencia creativa no es más que una ética que impuso Robert Smith desde que decidió, siendo adolescente, dedicarse a la música. Robert Smith provenía de una familia proletaria y era un chico muy introvertido, con serios problemas para socializarse con los demás. Era, por cierto, un ávido lector cuyas preferencias literarias estaban enfocadas en Franz Kafka, Albert Camus, Arthur Rimbaud, J. D. Salinger y Edgar Allan Poe. Basta este puñado de nombres para tener una idea de cómo fue construyéndose su sensibilidad, una en constante discusión con la dimensión existencial.

1973 es un año clave en la vida de Robert Smith. Tenía 14 años. Sus padres le regalaron una guitarra eléctrica Teisco Top 20 de fabricación japonesa; con sus compañeros de colegio Laurence Tolhurst y Michael Dempsey formó una banda y, por esa misma época, conoce a Mary Poole, quien se convirtió en la única mujer de su vida. Se casaron en 1988 y decidieron no tener hijos.

Robert Smith no necesitaba más. Tengamos en cuenta que 1973 es parte de un decenio marcado por la inestabilidad política y la polarización ideológica. Era la Guerra Fría y el mundo dependía de un botón rojo. La literatura, la música y el cine eran los medios que reflejaban, bajo sus coordenadas, esa desazón. Pero Robert Smith iba por otro lado. Quería hacer una música distinta, pero a la vez propia. Deseaba vivir de la música y, sabiendo que no cumplía con las exigencias superficiales que pedía la industria, optó por ser auténtico. Esa autenticidad no solo se manifestó en la melancolía musical, sino igualmente en la estética de la vestimenta. Prueba de ello la vemos en su primer álbum, Three Imaginary Boys de 1979, en el cual hay un par de joyitas para no dejar de escuchar: la homónima del proyecto y “10:15 Saturday Night”.

Si bien hemos indicado que la poética de The Cure partía del cuestionamiento existencial de Robert Smith, hay que señalar que en esa oscuridad anímica era posible percibir una conexión festiva con la vida gracias al ritmo. Y esa conexión es posible verla a lo largo de estos 50 años en temas como “Boys Don´t Cry”, “Friday I´m in Love”, “Just Like Heaven”, “Close to Me” y “Mint Car”. ¿Quién no ha bailado estas canciones sin importar si estás bien o mal?

Seguramente, a raíz de este reciente reconocimiento en los Grammy, más de un fanático se ha lanzado a su maratón personal de The Cure. En ese regreso, sin duda encontramos varias impresiones aún no del todo dichas. A saber, en el hecho de que Robert Smith haya encontrado en esta actitud sombría con la vida una manera de estar en ella sin hacer daño a nadie (en esto no nos referimos a su carácter, el cual ha generado que la banda haya cambiado de miembros en sus cinco décadas de existencia) y ser, en la medida de lo posible, feliz.

Para todos y para pocos

A los temas “felices” que consignamos líneas atrás, sumemos los de fibra amorosa, como “Pictures of You” y “A Letter to Elise”, con los que The Cure sigue conectando con el gran público. Para la mayoría, esas canciones son The Cure y nada más. La mejor prueba de lo dicho, centrándonos ahora en nuestro imaginario local, la tenemos en su primer concierto en Lima en el año 2013. Aquel 17 de abril, el público peruano vio por fin a The Cure en el Estadio Nacional. Fueron más de dos horas de concierto, pero no todos siguieron la línea melódica; se perdían con las grandes canciones no muy conocidas. Claro, la experiencia para los fanáticos que sabían hasta del árbol genealógico de Robert Smith fue una especie de orgasmo musical. Para disfrutar de The Cure, solo hay que tener disposición, y esto va para el conocedor como para aquel que no lo es.

En noviembre de 2023, The Cure se presentó, en el marco de su gira mundial Shows of a Lost World, por segunda vez en Lima. Lo hizo en el estadio de San Marcos, que no se llenó, pero eso no importó. Robert Smith y compañía demostraron que son los mejores tocando en vivo. En aquella ocasión, tocaron algunos tracks que formarían parte del Songs of a Lost World, como “Alone”, “Nothing is Forever” y “Endsong”. Este álbum es el decimocuarto de The Cure y uno de los más personales de Robert Smith. No por nada entre este y el penúltimo álbum de estudio, el 4:13 Dream, hay 16 años de diferencia. Robert Smith se tomó su tiempo. Muchas cosas personales pasan en 16 años. En este proyecto hay oscuridad, pero asimismo esperanza por un mundo mejor. Es una obra maestra que calza con la situación anímica por la que atraviesa actualmente el mundo. Es una obra maestra absoluta. La música de The Cure es para sentirla. Robert Smith siempre ha detestado la intelectualización.