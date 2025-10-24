HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Starmer pide reforzar el envío de armas de largo alcance a Ucrania y propone financiarlos con activos rusos congelados

Durante la reunión de la Coalición de Voluntarios en Reino Unido, el presidente Volodimir Zelenski advirtió que Rusia busca “doblegar” a Ucrania mediante ataques contra su infraestructura energética.

El primer ministro británico Keir Starmer pidió aumentar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania durante una reunión de la Coalición de Voluntarios. Foto: AFP
El primer ministro británico Keir Starmer pidió aumentar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania durante una reunión de la Coalición de Voluntarios. Foto: AFP

En el marco de la reunión de la Coalición de Voluntarios en Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer solicitó el aumento de suministro de armas de largo alcance para Ucrania. Con la presencia del mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, el funcionario instó a otros dirigentes europeos a emplear los activos rusos, congelados en sanción a su actuar en la guerra, para así financiar su defensa.

De acuerdo con un comunicado difundido por Downing Stret, el líder laborista, con el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron, busca "colocar a Ucrania en la posición más fuerte posible ante la llegada del invierno" ante el ejército de Rusia.

Zelenski acusa a Putin de llevar a Ucrania a un "desastre humanitario"

Durante su reunión con el primer ministro Starmer, Zelenski afirmó que el mandatario ruso Vladimir Putin está llevando a Ucrania hacia un desastre humanitario", además de que no demuestra "querer detener la guerra". Asimismo, denunció que Rusia pone en peligro la vida e integridad de miles al realizar ataques contra la infraestructura de su país, incluido al sector energético, el cual busca utilizar ante la inminente del invierno para “atormentar” a su pueblo ."Su objetivo no ha cambiado: quieren doblegarnos. Quieren doblegar a Ucrania y están haciendo todo lo posible para lograrlo", señaló.

En este sentido, Zelenski instó a no darle a Rusia ninguna razón para creer que pueden terminar la guerra con cualquier resultados que sea injusto para Ucrania. Asimilismo, recordó que las cuestiones de integridad territorial, como cualquier supuesto comercio de tierras, "no deben recompensar al agresor o futuras agresiones futuras".

Francia enviará misiles Aster y aviones Mirage a Ucrania, anuncia Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que suministrará en los próximos días misiles Aster y aviones Mirage a Ucrania, en el marco de una reunión de la Coalición de Voluntarios. El mandatario explicó que también se adoptarán nuevas medidas de financiación para apoyar a Kiev y adelantó que otros países europeos presentarán nuevas iniciativas conjuntas.

En el encuentro virtual participaron el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien se encuentra de visita en Londres. La reunión coincidió con el acuerdo de la Unión Europea para avanzar en el uso de activos rusos congelados como garantía de un préstamo destinado a financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania, una medida que podría concretarse a inicios de 2026.

