HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Trump publica video racista contra Barack Obama y su esposa: ola de indignación lo obligó a borrarlo

La Casa Blanca pasó de minimizar la polémica por las imágenes compartidas por el presidente a reconocer un “error” interno, en medio de presiones políticas. Trump, por su parte, descartó disculparse.

Un video difundido por Donald Trump y dirigido contra Barack y Michelle Obama desató una tormenta política en Estados Unidos. Foto: composción LR/AFP
Un video difundido por Donald Trump y dirigido contra Barack y Michelle Obama desató una tormenta política en Estados Unidos. Foto: composción LR/AFP

Donald Trump se vio envuelto en una nueva polémica tras compartir en Truth Social un video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, con rostros superpuestos sobre simios. La publicación estuvo visible durante casi 12 horas y fue retirada después de una ola de críticas, que incluyó tanto a aliados republicanos como a líderes demócratas.

La Casa Blanca atribuyó la difusión a un 'error' de un miembro del personal y confirmó la eliminación del contenido, aunque durante varias horas por la mañana minimizaron lo sucedido.

TE RECOMENDAMOS

PAJERÍGATE: VISITAS NOCTURNAS A PALACIO Y CONTRATOS MILLONARIOS |LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Evita disculpas

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump admitió que proyectó el inicio del video, aunque sostuvo que no llegó a ver los fotogramas finales con el contenido ofensivo. “Vi el principio. Estaba bien”, dijo, en referencia a la primera parte del material, que incluía afirmaciones desmentidas sobre fraude en las máquinas de votación durante las elecciones de 2020.

El presidente explicó que, tras ver esa sección, envió el video a un miembro de su equipo y consideró que esa persona debió revisarlo completo antes de publicarlo. “Alguien se resbaló y se perdió una pieza muy pequeña”, afirmó. El magnate señaló que el post se retiró “en cuanto nos enteramos”, pese a que el contenido siguió en línea durante aproximadamente medio día.

Consultado sobre una eventual disculpa, el mandatario se negó. “No. No me he equivocado”, respondió. Sin embargo, dijo que condenaba la parte racista del video cuando fue presionado por la reacción pública y por las opiones de figuras de su propio partido, entre ellas el senador Tim Scott.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había minimizado inicialmente la controversia al calificarla de “indignación falsa”. Horas después, un funcionario reconoció el error y confirmó la eliminación del posteo. Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que asesores, funcionarios y aliados contactaron a legisladores y periodistas para desvincular a Trump del contenido.

Califican el contenido de racista

Tim Scott, senador republicano por Carolina del Sur y el único legislador negro del partido en la Cámara Alta, pidió que el contenido fuera retirado. “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, escribió en X.

A esos señalamientos se sumaron otros legisladores. Mike Lawler, representante por Nueva York, calificó la publicación de “errónea e increíblemente ofensiva” y reclamó una disculpa. Nick LaLota, también de NY, hizo un pedido similar.

En el Senado, Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, sostuvo que el contenido resultaba “totalmente inaceptable” y pidió que Trump se disculpara. Pete Ricketts, de Nebraska, se expresó en el mismo sentido. La presión interna contrastó con el silencio de los principales líderes republicanos del Senado, John Thune y John Barrasso, que evitaron pronunciarse.

Desde el ala demócrata, Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, señaló en un video en Instagram con duras críticas. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó lo suscitado y llamó a denunciar el hecho.

El impacto del escándalo

El video formaba parte de una pieza más extensa que promovía teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, comicios que Trump perdió frente a Joe Biden. El clip incluía un segundo final con el rostro de los Obama sobre el cuerpo simios, acompañado por los primeros acordes de “The Lion Sleeps Tonight”. El material parecía provenir de un video difundido meses atrás en X por un usuario afín a Trump, que representaba al presidente como el “rey de la jungla” y a líderes demócratas como animales.

El episodio volvió a poner bajo escrutinio el uso de memes políticos, contenidos alterados e imágenes creadas con inteligencia artificial en el entorno digital de Trump. En el último año, el presidente compartió videos de IA que mostraban a Barack Obama arrestado en el Despacho Oval y a Hakeem Jeffries con elementos caricaturescos, los cuales también recibieron denuncias por racismo en redes sociales.

Analistas y legisladores coincidieron en que la eliminación del video marcó un hecho poco habitual. Trump rara vez borra publicaciones. El antecedente más citado se remonta a 2015, cuando culpó a un “pasante” por un retuit polémico durante las primarias de Iowa.

Notas relacionadas
Científicos de China confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Científicos de China confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

LEER MÁS
Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves en solo segundos

Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves en solo segundos

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

Los países de América Latina que tienen el nivel de alerta de seguridad más bajo otorgado por Estados Unidos en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump publica video racista contra Barack Obama y su esposa: ola de indignación lo obligó a borrarlo

Saqsaywaman y Andahuaylillas se suman a los destinos turísticos con la máxima distinción de Mincetur, junto a Huascarán, Machu Picchu y más

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Mundo

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

China intensifica tensiones con un país de América Latina y advierte que pagará un precio muy alto por anular contrato comercial

Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ministros defienden a José Jerí: justifican contrataciones tras visitas a Palacio y falta de pronunciamiento

RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025