Trump publica video racista contra Barack Obama y su esposa: ola de indignación lo obligó a borrarlo

Un video difundido por Donald Trump y dirigido contra Barack y Michelle Obama desató una tormenta política en Estados Unidos. Foto: composción LR/AFP

Donald Trump se vio envuelto en una nueva polémica tras compartir en Truth Social un video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, con rostros superpuestos sobre simios. La publicación estuvo visible durante casi 12 horas y fue retirada después de una ola de críticas, que incluyó tanto a aliados republicanos como a líderes demócratas.

La Casa Blanca atribuyó la difusión a un 'error' de un miembro del personal y confirmó la eliminación del contenido, aunque durante varias horas por la mañana minimizaron lo sucedido.

Evita disculpas

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump admitió que proyectó el inicio del video, aunque sostuvo que no llegó a ver los fotogramas finales con el contenido ofensivo. “Vi el principio. Estaba bien”, dijo, en referencia a la primera parte del material, que incluía afirmaciones desmentidas sobre fraude en las máquinas de votación durante las elecciones de 2020.

El presidente explicó que, tras ver esa sección, envió el video a un miembro de su equipo y consideró que esa persona debió revisarlo completo antes de publicarlo. “Alguien se resbaló y se perdió una pieza muy pequeña”, afirmó. El magnate señaló que el post se retiró “en cuanto nos enteramos”, pese a que el contenido siguió en línea durante aproximadamente medio día.

Consultado sobre una eventual disculpa, el mandatario se negó. “No. No me he equivocado”, respondió. Sin embargo, dijo que condenaba la parte racista del video cuando fue presionado por la reacción pública y por las opiones de figuras de su propio partido, entre ellas el senador Tim Scott.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había minimizado inicialmente la controversia al calificarla de “indignación falsa”. Horas después, un funcionario reconoció el error y confirmó la eliminación del posteo. Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que asesores, funcionarios y aliados contactaron a legisladores y periodistas para desvincular a Trump del contenido.

Califican el contenido de racista

Tim Scott, senador republicano por Carolina del Sur y el único legislador negro del partido en la Cámara Alta, pidió que el contenido fuera retirado. “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, escribió en X.

A esos señalamientos se sumaron otros legisladores. Mike Lawler, representante por Nueva York, calificó la publicación de “errónea e increíblemente ofensiva” y reclamó una disculpa. Nick LaLota, también de NY, hizo un pedido similar.

En el Senado, Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, sostuvo que el contenido resultaba “totalmente inaceptable” y pidió que Trump se disculpara. Pete Ricketts, de Nebraska, se expresó en el mismo sentido. La presión interna contrastó con el silencio de los principales líderes republicanos del Senado, John Thune y John Barrasso, que evitaron pronunciarse.

Desde el ala demócrata, Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, señaló en un video en Instagram con duras críticas. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó lo suscitado y llamó a denunciar el hecho.

El impacto del escándalo

El video formaba parte de una pieza más extensa que promovía teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, comicios que Trump perdió frente a Joe Biden. El clip incluía un segundo final con el rostro de los Obama sobre el cuerpo simios, acompañado por los primeros acordes de “The Lion Sleeps Tonight”. El material parecía provenir de un video difundido meses atrás en X por un usuario afín a Trump, que representaba al presidente como el “rey de la jungla” y a líderes demócratas como animales.

El episodio volvió a poner bajo escrutinio el uso de memes políticos, contenidos alterados e imágenes creadas con inteligencia artificial en el entorno digital de Trump. En el último año, el presidente compartió videos de IA que mostraban a Barack Obama arrestado en el Despacho Oval y a Hakeem Jeffries con elementos caricaturescos, los cuales también recibieron denuncias por racismo en redes sociales.

Analistas y legisladores coincidieron en que la eliminación del video marcó un hecho poco habitual. Trump rara vez borra publicaciones. El antecedente más citado se remonta a 2015, cuando culpó a un “pasante” por un retuit polémico durante las primarias de Iowa.