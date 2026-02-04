Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

El colombiano Teudulio Anacona Papamija, alias Pitufo, uno de los cabecillas del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R) Estructura 48, quien tiene orden de captura con fines de extradición por una Corte Federal del Distrito Sur de California, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y terrorismo, fue capturado en el Putumayo, departamento fronterizo con Perú.

Alias ‘Pitufo’, llamado también ‘Marquetalia’, era requerido mediante circular roja emitida por autoridades de EEUU, por el delito de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera (FTO).

De acuerdo a las autoridades colombianas, controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas internacionales del narcotráfico con mafias en Perú y Ecuador.

Con una trayectoria criminal de más de 17 años, este sujeto tenía una alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales.

Según las autoridades colombianas, este sujeto cumplía un rol estratégico dentro de la organización criminal, al ser el encargado de administrar los recursos económicos producto del narcotráfico, coordinar rutas internacionales de tráfico de drogas y armas con redes criminales de Perú, Ecuador y México.

Además, facilitaba alianzas criminales en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y La Hormiga (Putumayo), cerca de la selva peruana donde viven más de 50 comunidades indígenas que actualmente están a merced de grupos armados colombianos.

Y es que el Estado peruano llega a esa área para combatir el narcotráfico, pero no para quedarse. A la amenaza de los grupos armados, se suma la deforestación del bosque amazónico con la siembra de cientos de hectáreas de coca y la ilegal producción de cocaína para ser exportada, vía Ecuador, a Estados Unidos, o vía Brasil, a Europa.

La captura de alias ‘Pitufo’ o ‘Marquetalia’ fue confirmada ayer por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, quien actualmente se encuentra en Washington en medio de una reunión diplomática entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Teudulio Anacona estaría vinculado con un atentado ocurrido en 2011 en el corregimiento de Piñuña Negro, en el que murieron un suboficial y dos infantes de marina de Colombia.

Alias ‘Pitufo’ también habría participado en el secuestro del Secretario de Gobierno del municipio de Orito, (Putumayo), así como en la toma de la Base Militar de Teteyé, en el municipio de Puerto Asís, en el 2005, en la cual fueron asesinados 22 soldados y tres más resultaron desaparecidos.

En 2016, este hombre se acogió al Proceso de Paz; sin embargo, reincidió en actividades ilícitas.

Desde 2021, alias ‘Pitufo’ se habría posicionado como jefe, ejerciendo control delictivo en varias zonas de la Amazonía colombiana, para luego asumir el manejo de las finanzas criminales en el alto Putumayo, en la frontera con Perú, según señalaron las autoridades.

¿Quién es alias “Araña”?

Alias ‘Pitufo’ es considerado el jefe de finanzas de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las antiguas Farc adscrita a la Segunda Marquetalia.

‘Araña’ fue capturado el 12 de febrero de 2025 en Bogotá por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Rojas es requerido en Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes. No obstante, el presidente Gustavo Petro frenó su extradición el 18 de noviembre de 2025.

Según el documento, la extradición a Estados Unidos quedó suspendida “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total.