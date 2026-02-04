HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

Teudulio Anacona tenía una alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales con mafias de Perú, Ecuador y México. Fue capturado en el Putumayo y cuenta con una orden de captura con fines de extradición a los EEUU, por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Alias Pitufo, narco colombiano capturado en el Putumayo, Colombia.
Alias Pitufo, narco colombiano capturado en el Putumayo, Colombia.

El colombiano Teudulio Anacona Papamija, alias Pitufo, uno de los cabecillas del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R) Estructura 48, quien tiene orden de captura con fines de extradición por una Corte Federal del Distrito Sur de California, Estados Unidos, por delitos de narcotráfico y terrorismo, fue capturado en el Putumayo, departamento fronterizo con Perú.

Únete a nuestro canal de política y economía

Alias ‘Pitufo’, llamado también ‘Marquetalia’, era requerido mediante circular roja emitida por autoridades de EEUU, por el delito de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera (FTO).

TE RECOMENDAMOS

CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo a las autoridades colombianas, controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas internacionales del narcotráfico con mafias en Perú y Ecuador.

PUEDES VER: El narcotráfico y la minería ilegal han impactado en la Amazonía peruana

lr.pe

Con una trayectoria criminal de más de 17 años, este sujeto tenía una alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales.

Según las autoridades colombianas, este sujeto cumplía un rol estratégico dentro de la organización criminal, al ser el encargado de administrar los recursos económicos producto del narcotráfico, coordinar rutas internacionales de tráfico de drogas y armas con redes criminales de Perú, Ecuador y México.

Además, facilitaba alianzas criminales en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y La Hormiga (Putumayo), cerca de la selva peruana donde viven más de 50 comunidades indígenas que actualmente están a merced de grupos armados colombianos.

Y es que el Estado peruano llega a esa área para combatir el narcotráfico, pero no para quedarse. A la amenaza de los grupos armados, se suma la deforestación del bosque amazónico con la siembra de cientos de hectáreas de coca y la ilegal producción de cocaína para ser exportada, vía Ecuador, a Estados Unidos, o vía Brasil, a Europa.

La captura de alias ‘Pitufo’ o ‘Marquetalia’ fue confirmada ayer por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, quien actualmente se encuentra en Washington en medio de una reunión diplomática entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Teudulio Anacona estaría vinculado con un atentado ocurrido en 2011 en el corregimiento de Piñuña Negro, en el que murieron un suboficial y dos infantes de marina de Colombia.

Alias ‘Pitufo’ también habría participado en el secuestro del Secretario de Gobierno del municipio de Orito, (Putumayo), así como en la toma de la Base Militar de Teteyé, en el municipio de Puerto Asís, en el 2005, en la cual fueron asesinados 22 soldados y tres más resultaron desaparecidos.

En 2016, este hombre se acogió al Proceso de Paz; sin embargo, reincidió en actividades ilícitas.

PUEDES VER: Cargamento de droga incautado en Piura está cotizado en US$ 68 millones

lr.pe

Desde 2021, alias ‘Pitufo’ se habría posicionado como jefe, ejerciendo control delictivo en varias zonas de la Amazonía colombiana, para luego asumir el manejo de las finanzas criminales en el alto Putumayo, en la frontera con Perú, según señalaron las autoridades.

¿Quién es alias “Araña”?

Alias ‘Pitufo’ es considerado el jefe de finanzas de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las antiguas Farc adscrita a la Segunda Marquetalia.

‘Araña’ fue capturado el 12 de febrero de 2025 en Bogotá por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Rojas es requerido en Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes. No obstante, el presidente Gustavo Petro frenó su extradición el 18 de noviembre de 2025.

Según el documento, la extradición a Estados Unidos quedó suspendida “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total.

Notas relacionadas
Gobierno de Petro confirma que militares mataron a 5 integrantes del Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico de Colombia

Gobierno de Petro confirma que militares mataron a 5 integrantes del Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico de Colombia

LEER MÁS
Loreto: Cae narco con 160 kilos de cocaína, seis fusiles, una pistola y municiones

Loreto: Cae narco con 160 kilos de cocaína, seis fusiles, una pistola y municiones

LEER MÁS
El narcotráfico y la minería ilegal han impactado en la Amazonía peruana

El narcotráfico y la minería ilegal han impactado en la Amazonía peruana

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

Hernando de Soto aparece en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

Gobierno de Jerí aprueba decreto que crea la SUNIR, entidad que fusiona el INPE y los centros juveniles

LEER MÁS
Encuestas para las presidenciales 2026: López Aliaga lidera de voto y así va el resto de candidatos

Encuestas para las presidenciales 2026: López Aliaga lidera de voto y así va el resto de candidatos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025