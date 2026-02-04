Austin Appelbee tiene solo 13 años y recientemente protagonizó una hazaña que fue calificada como "esfuerzo sobrehumano" por el comandante de Rescate Marítimo Paul Bresland. Este adolescente australiano tuvo que nadar durante 4 horas para salvar a su madre y dos hermanos que fueron arrastrados por el mar.

La familia estaba practicando kayak y paddleboard frente a la costa de Quindalup, en Australia Occidental, el viernes 30 de enero de 2026, cuando las olas los arrastraron mar adentro. A través de un comunicado, la Policía australiana informó que el menor nadó 2.5 millas hasta la orilla en busca de ayuda "en condiciones adversas" para salvar a sus seres queridos.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA HABLA DE JERÍ, TOMÁS ALADINO GÁLVEZ Y EL CONGRESO|LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Austin Appelbee nadó durante 4 horas para salvar a su familia

Austin Appelbee, según información policial, tomó la decisión de regresar a la orilla "cuando la luz empezaba a desvanecerse". El adolescente remó una corta distancia en un kayak antes de que la tabla comenzara a llenarse de agua. Luego se vio obligado a nadar de regreso para alertar a las autoridades locales sobre la situación. La información fue reportada alrededor de las 6 de la noche.

Entonces se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate con helicóptero. Poco después, se logró localizar a una mujer de 47 años, un niño de 12 y una niña de ocho. Los tres permanecían atados a una tabla de paddleboard. "Se envió una embarcación de rescate marítimo voluntaria a su ubicación. Fueron rescatados con éxito y devueltos a la orilla", comentaron las autoridades de Australia.

Austin Appelbee sobrevivió a enormes olas

En declaraciones a la cadena 9News, afiliada a CNN, el menor aseguró que pensar en su familia le dio el impulso para nadar durante 4 horas y buscar ayuda.

"Solo me dije: 'Está bien. Hoy no, hoy no, hoy no'. Tenía que seguir adelante", contó. Austin Appelbee, además, dijo que las "olas eran enormes". "Nadé pecho, estilo libre y de espalda para sobrevivir", confesó.

Al llegar a la orilla, corrió "dos kilómetros" para llegar al teléfono. La madre de Austin, Joanne Appelbee, aseguró que todos sus hijos han nadado desde muy pequeños.