Sociedad

Australia se consolida como destino académico para estudiantes peruanos: más de 2.600 viajaron para estudiar

El reconocimiento de títulos y la corta duración de carreras en Australia facilitan la inserción laboral de estudiantes peruanos al regresar a su país, con programas de pregrado de tres años.

Jóvenes peruanos optan por estudiar en Australia. Foto: difusión
Jóvenes peruanos optan por estudiar en Australia. Foto: difusión | difusión

Australia se ha consolidado como uno de los destinos educativos más atractivos para los estudiantes peruanos que buscan acceder a una formación universitaria de calidad en el extranjero. La solidez de su sistema educativo, el reconocimiento internacional de sus universidades y la duración más corta de sus programas académicos figuran entre los principales factores que impulsan este interés creciente.

De acuerdo con Jorge López Palma, gerente de Negocios de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, Australia cuenta con solo 41 universidades, de las cuales 30 se encuentran posicionadas en rankings internacionales. Entre ellos destaca el QS World University Rankings, una de las clasificaciones más utilizadas por las autoridades educativas del Perú para evaluar la calidad académica de instituciones extranjeras. Este posicionamiento respalda el prestigio del sistema universitario australiano y genera mayor confianza entre los estudiantes peruanos interesados en cursar estudios superiores en ese país.

Reconocimiento de títulos y menor duración de las carreras

Otro aspecto clave es el reconocimiento de los títulos obtenidos en Australia dentro del sistema educativo peruano. Según explicó López Palma, los grados académicos otorgados por universidades australianas son válidos en el Perú, lo que facilita la inserción laboral o la continuidad de estudios al retornar al país. Asimismo, los programas de pregrado suelen tener una duración de tres años, frente a los cinco años que, en promedio, demandan las carreras universitarias en el Perú. En el caso de las maestrías, los estudios pueden completarse en un año y medio o dos años, lo que permite a los estudiantes incorporarse más rápidamente al mercado laboral.

En relación con los costos, estos varían de acuerdo con la ciudad y el campus universitario elegido. Las instituciones ubicadas fuera de las principales zonas urbanas suelen presentar un costo de vida y de matrícula más accesible. Si bien no existen becas integrales, las universidades australianas ofrecen descuentos significativos. En programas de doctorado, estos beneficios pueden alcanzar hasta el 70 %, lo que reduce considerablemente la inversión económica para los estudiantes internacionales.

Incentivos para diversidad y disciplinas STEM

Australia también promueve políticas orientadas a la diversidad y la inclusión. Existen becas dirigidas a estudiantes latinoamericanos con el objetivo de fortalecer la multiculturalidad en las aulas. Asimismo, en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se aplican incentivos económicos para fomentar una mayor participación de mujeres, a través de descuentos en programas de pregrado y posgrado.

El atractivo del sistema educativo australiano se refleja en el número de estudiantes peruanos que eligen ese destino. Durante el último año, alrededor de 2.600 peruanos realizaron estudios en Australia. A ello se suma que 24 beneficiarios del programa Beca Bicentenario de Pronabec se encuentran en proceso de iniciar su formación académica en universidades australianas.

