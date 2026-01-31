HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Economía, seguridad y empleo: los temas que marcan las elecciones en Costa Rica

El electorado en Costa Rica deberá elegir este domingo 1 de febrero entre los 20 candidatos para definir al futuro presidente que gobernará durante los próximos cuatro años.

Costa Rica celebrará elecciones presidenciales y legislativas el domingo 1 de febrero de 2026.
Costa Rica celebrará elecciones presidenciales y legislativas el domingo 1 de febrero de 2026.

Los ciudadanos de Costa Rica acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente este domingo 1 de febrero. Los comicios giran en torno a un tema clave: la seguridad. El aumento de la violencia vinculada al narcotráfico ha resonado entre los votantes, especialmente en un país que ha sido considerado uno de los más seguros de América Latina durante décadas.

Con un discurso similar al de Nayib Bukele, la oficialista Laura Fernández lidera la intención de voto con alrededor del 40%, el mínimo necesario para ganar en primera vuelta. De esta manera, su victoria podría expandir la influencia de la derecha en Latinoamérica, ya que sumaría a los recientes triunfos en Chile, Bolivia, Perú y Honduras.

¿Cuál es el tema clave en las elecciones 2026 en Costa Rica?

El ascenso de la candidata oficialista ha escalado porque el electorado busca un enfoque de 'mano dura' frente a la creciente inseguridad. Su discurso se inspira en la estrategia implementada por el mandatario salvadoreño Bukele en su lucha contra las pandillas. Por ejemplo, en 2025, Costa Rica registró un aumento significativo en su tasa de homicidios, ya que alcanzó casi 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Esa cifra es alarmante si se compara con el índice de 11,2 de 2019. Además, siete de cada diez asesinatos están ligados al narcotráfico en el país centroamericano. Un estudio realizado por la UCR en diciembre reveló que el 42,4% de los encuestados respaldaría a una figura que presente propuestas enfocadas en asegurar la "seguridad ciudadana".

La Agencia AFP entrevistó al director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, quien explicó que las muertes reportadas en Costa Rica son consecuencia de enfrentamientos entre grupos delictivos que luchan por el control del tráfico de drogas en diversas comunidades. Por tanto, ha dejado de ser un punto de tránsito para convertirse en un centro logístico clave para los cárteles de Colombia y México.

El peligro incluso ha elevado el número de víctimas colaterales. En consecuencia, la imagen del país como un destino tranquilo y seguro para vacacionar también se ha visto afectada gravemente. Cabe recordar que el sector turístico costarricense representa el 8% del Producto Interno Bruto.

¿Cuál es la situación económica de Costa Rica en medio de las elecciones de 2026?

A pesar de que Costa Rica se destaca por tener una de las tasas de inflación más bajas en América Latina (-1,23% en diciembre de 2025), el elevado costo de vida se ha convertido en la principal inquietud de la población de cara a las próximas elecciones. Por ello, el futuro presidente enfrentará el reto de mantener el crecimiento económico, al mismo tiempo que debe atender las preocupaciones financieras de los hogares.

El economista Daniel Ortiz explicó a France24 que el país centroamericano presenta una alta estructura de costos internos por razones estructurales. Las cargas sociales, los impuestos y la regulación contribuyen a encarecer la operación de las empresas, lo que las obliga a fijar precios elevados para garantizar su supervivencia.

Asimismo, el tamaño reducido del mercado costarricense dificulta la obtención de economías de escala en sectores como el farmacéutico y en algunas áreas comerciales. En particular, la situación se agrava para los extranjeros, ya que el colón costarricense ha experimentado una apreciación significativa en los últimos tres años.

