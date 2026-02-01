Laura Fernández y Álvaro Ramos son los candidatos lideran las encuestas de voto en la previa de las elecciones. | Foto: composición LR

Costa Rica celebra elecciones presidenciales y legislativas este domingo 1 de febrero y elegirá al nuevo gobierno que regirá durante los próximos cuatro años. Laura Fernández, quien busca la continuidad de Rodrigo Chaves, se presenta como la principal favorita según las encuestas. Para evitar una segunda vuelta, programada para el 5 de abril, la candidata oficialista de la derecha necesita alcanzar al menos el 40% de los votos.

Un total de 3,7 millones de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas, donde tendrán la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la nación centroamericana. Este proceso electoral se centra principalmente en la seguridad ciudadana, debido al crecimiento del narcotráfico. Además, el electorado valora temas fundamentales como la creación de empleo, la inversión en educación y la mejora del sistema de salud.

¿A qué hora saldrán los primeros resultados de las elecciones en Costa Rica?

Los resultados preliminares de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica se darán a conocer tras el cierre de las mesas electorales en el extranjero, según anunció este martes Gustavo Román, portavoz del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esta estrategia busca asegurar que se disponga de información más sólida en el momento de la divulgación.

El funcionario detalló que el horario hizo énfasis en las juntas receptoras de votos ubicadas en Los Ángeles, California, ya que son las últimas en finalizar su actividad electoral, debido a la variación en los horarios. Por ello, anunció que los primeros resultados se darán a conocer a partir de las 8:45 p. m., hora nacional.